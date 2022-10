Stiri pe aceeasi tema

- Drumul european E85, care leaga judetele Moldovei, ramane unul dintre cele mai periculoase din Romania. Traficul intens si pe o sosea prea ingusta, sub-dimensionata, la care se adauga neatentia sau graba soferilor, produc numeroase tragedii.

- Romanii se vad puși in situația de a face fața unei avalanșe de scumpiri fara precedent in ultimele decenii. Facturile pentru energia electrica și gaze naturale au atins niveluri record. Guvernul nu pare capabil sa stopeze acest fenomen. „Romanii s-au trezit cu facturi uriașe pentru energia electrica…

- Generalul-maior (rtr) Ben Hodges, fost comandant al Flortelor Terestre Americane dislocate in Europa, a postat pe o retea de socializare ca „poate e timpul Ucraina si Moldova sa rezolve problema Transnistriei acum. Kremlinul chiar nu se poate opri la acest moment. Vrea poporul din Transnistria sa fie…

- In ultimul timp, Monica Anghel a cautat sa devina cea mai buna versiunea a sa. Dupa ce in urma cu un an a decis sa produca o schimbare și sa scape de kilogramele in plus, recent, aceasta a dezvaluit ca și-a imbunatațit și aspectul chipului de-a lungul timpului, prin diferite intervenții estetice.

- Incepand cu luna aceasta, sub pretextul combaterii muncii informale, Guvernul a revenit la suprataxarea contractelor part-time, pe modelul utilizat in perioada 2017-2019. Spun pretextul, pentru ca nu exista nici o evidența empirica sau argument teoretic cum ca aceasta masura ar combate munca informala. Inspecția…

- Anda și Leo iși continua povestea de iubire dincolo de lumina reflectoarelor. Dupa ce au parasit casa Mireasa, cei doi au continuat sa comunice susținatorilor stadiul relației lor, lucru care i-a bucurat pe mulți dintre ei. Un aspect, insa, a atras de departe atenția la Anda. Tanara a aparut transformata…

- Rusia, ca și pina acum, este gata sa rezolve problema ucraineana diplomatic, dar in termeni proprii. Despre aceasta posibilitate a vorbit purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmite TASS miercuri, 3 august. "Este momentul sa reamintim inca o data ca aceste condiții au fost convenite…

- Numirea lui Vlad Iacob in funcția de administrator special la Dinamo, ramasa vacanta dupa demisia lui Iuliu Mureșan, prinde din ce in ce mai mult contur. Acționarii clubului din Ștefan cel Mare au ajuns la un numitor comun, iar tanarul specializat in fotbal-business așteapta sa fie confirmat de catre…