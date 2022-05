Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta Comitetului Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din 29 aprilie, u fost aviztit indicatorii de investitie pentru achizitia primelor trenuri nepoluante pe hidrogen din Romania.

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și-a propus ca pana in 2026 sa analizeze oportunitatea construcției unei linii de mare viteza Constanța – București – Budapesta, iar pana in 2023 sa fie realizat un raport preliminar privind oportunitatea construcției liniei. In urma unei analize preliminare…

- UPDATE Alarma falsa in aceasta dimineața. Bagajul abandonat in parcarea din zona Ministerului Transporturilor nu conține nimic suspect, a transmis Poliția Capitalei. Știre Inițiala: O geanta suspecta a fost descoperita langa o masina parcata in apropierea Ministerului Transporturilor, in zona Garii…

- Ministrul PSD al Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, l-a schimbat astazi pe inspectorul de stat șef al Inspectoratului de Stat pentru Controlul Traficului Rutier (ISCTR) cu un consilier județean. Prin decizia lui Sorin Grindeanu, Mihai Alecu a fost inlocuit la conducerea ISCTR cu Teodor-Claudiu…

- Apar informații cutremuratoare despre adevarata fața a lui Bogdan Draghici, barbatul care s-a autoincendiat in fața Ambasadei Ruse, iar mai apoi a intrat cu autoturismul in gardul instituției. Potrivit psihiatrului roman, Gabriel Diaconu, barbatul care a alertat o țara este un „monstru care și-a meritat…