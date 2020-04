Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Municipal din Fagaraș a decis sa refuze primirea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus. Guvernul, de asemenea, a hotarat s sancționeze spitalul, pentru nerespectarea ordinelor din timpul starii de urgența.

- Ziarul Unirea INFORMAȚII noi despre VACCINUL romanesc anti-COVID-19: Anunțul profesorului care susține ca l-a inventat Directorul Institutului Oncogen Timisoara, prof. dr. Virgil Paunescu, cel care a anunțat ca a inventat un vaccin impotrivit COVID-19, a venit, marți, la Digi24, cu noi date despre ceea…

- Incepand de astazi, 26 martie 2020, spitalul din Balți și spitalul din Comrat vor putea trata bolnavii de coronavirus din nordul și sudul țarii. Anunțul a fost facut de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, astazi, 26 martie 2020.

- Ziarul Unirea SRI se implica in lupta impotriva COVID-19. Klaus Iohannis: ”Rolul serviciului in contextul pandemiei de coronavirus este esential” Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, joi, un mesaj cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la infiintarea Serviciului Roman de Informatii, in care…

- MASURI… Elevii postlicealelor sanitare din anii II si III vor fi recrutati pentru a desfasura activitati de sprijin in spitale, daca numarul cazurilor infectate cu coronavirus va depasi capacitatea curenta a unitatilor medicale. Anuntul a fost facut de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…

- Lista cu statele africane afectate de noul coronavirus continua sa creasca, Namibia, Rwanda si Eswatini, fostul Swaziland, fiind printre cele care au anuntat primele cazuri, relateaza sambata dpa, scrie Agerpres.Numarul de cazuri confirmate in Africa de Sud a crescut cu 14 dintr-un total de…

- MAE informeaza ca, pana acum, ambasada Romaniei la Roma și oficiile consulare de pe teritoriul Italiei nu au primit notificari din partea autoritaților locale referitor la faptul ca ar fi romani printre persoanele infectate cu noul coronavirus. 10 orase din nordul Italiei sunt in carantina și s-au…

- Comisia parlamentara de control al activitatii SRI vrea date despre COVID19 Foto: Arhiva. Comisia parlamentara de control al activitatii Serviciului Român de Informatii a solicitat acestei institutii un raport scris referitor la datele pe care le detine privind noul coronavirus. Marian…