- Plecari in masa de la Dinamo. Meciul cu Voluntari va fi ultimul pentru doctorul echipei, Liviu Batineanu, și pentru fizioterapeuții Claudiu Batineanu și Dani Covaciu. Dinamo - FC Voluntari se joaca astazi, de la ora 20:30, in runda cu numarul 11 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT…

- FCSB - DINAMO. Antun Palic, 32 de ani, este unul dintre foștii capitani ai lui Dinamo care au ramas atașați de echipa și de suporteri, apreciat la randul sau de fani, croatul vorbind și scriind foarte bine in limba romana! FCSB și Dinamo, cele mai importante echipe din Liga 1, se intalnesc de la ora…

- Florin Prunea, 52 de ani, fostul conducator și portar al lui Dinamo, a dezvaluit ca a fost ofertat in urma cu mai mulți ani de rivala FCSB. FCSB și Dinamo, cele mai importante echipe din Liga 1, se intalnesc de la ora 21:00 in Derby de Romania. Meciul e liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct…

- Ionuț Lupescu (51 de ani) a fost invitat in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, care se difuzeaza in fiecare miercuri, de la ora 20:00, fiind moderata de Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor. FCSB și Dinamo, cele mai importante echipe din Liga 1, se intalnesc de la ora 21:00 in Derby de Romania.…

- Marius Lacatus, unul dintre cei mai importanți jucatori din istoria Stelei, a fost invitatul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”, moderata de directorul Gazetei Sporturilor, Ovidiu Ioanițoaia, difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00. FCSB și Dinamo, cele mai importante echipe din Liga 1, se intalnesc…

- Retras din arbitraj, Cristi Balaj (49 de ani) deține recordul de derby-uri conduse de la centru. Iși aduce aminte de zilele de meci, de agitația dinainte de derby și cum s-a calit la meciurile din ligile inferioare. FCSB și Dinamo, cele mai importante echipe din Liga 1, se intalnesc de la ora 21:00…

- Florin Bratu (40 de ani), fost atacant la Dinamo, acum antrenor la Concordia Chiajna, a jucat in derby-uri, a și inscris și a ramas in istorie cu celebra „mitraliera” dupa victoria din 2008, succes ce i-a luat titlul FCSB-ului. FCSB și Dinamo, cele mai importante echipe din Liga 1, se intalnesc de la…

- FCSB și Dinamo, cele mai importante echipe din Liga 1, se intalnesc de la ora 21:00 in Derby de Romania. Meciul e liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, Digi Sport și TV Telekom Sport. Vezi AICI programul și rezultatele etapei #6 din Liga 1 liveTEXT de la 21:00 » FCSB - Dinamo …