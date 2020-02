Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (21 de ani) a marcat doua goluri in turul șaisprezecimilor de finala din Europa League, Rangers - Braga, scor 3-2. Internaționalul roman i-a convins deja pe scoțieni sa il cumpere definitiv. Ianis Hagi a venit la Rangers in aceasta iarna, sub forma de imprumut de la Genk. Formația antrenata…

- Rangers - Braga 3-2 // Jurnaliștii din Glasgow sunt impresionați de Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv). „Poate ca Ianis nu va atinge niciodata nivelul la care a ajuns batranul sau, dar Gheorghe probabil nu a avut niciodata doua goluri sarbatorite intr-un asemenea stil ca fiul lui", a comentat…

- PUTETI VEDEA VIDEO CU GOLURILE >>> AICI Ianis Hagi a fost eroul lui Rangers in meciul cu portughezii de la Braga! Romanul a reusit o dubla care a adus revenirea de poveste a scotienilor. Oaspetii aveau 2-0 in minutul 67, dar au parasit terenul invinsi!Ianis Hagi a avut o seara de vis pe Ibrox Park.…

- Steven Gerrard continua sa arate ca are incredere in Ianis Hagi, adaugandu-l pe roman pe lista UEFA a echipei Rangers. Astfel, Ianis Hagi ar putea debuta pentru scotieni in Cupele Europene la meciul cu Braga.

- Fanii lui Rangers au decis intr-un sondaj ca Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv) ar trebui sa fie noul executant de faze fixe al clubului de pe Ibrox Stadium. Loviturile libere, indeosebi penalty-urile, au reprezentat o problema pentru formația din Glasgow in acest sezon. Echipa antrenata de Steven…

- Steven Gerrard (39 de ani), managerul lui Rangers, l-a laudat din nou pe Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv) pentru prestația romanului din meciul cu Hibernian, scor 2-1, in care Hagi jr. a adus victoria echipei din Glasgow prin golul din minutul 85. https://www.gsp.ro/rezultate-live/clasamente/44…

- Ianis Hagi va purta numarul 7 la Glasgow Rangers. "Hagi este aici", a titrat site-ul "protestantilor", alaturi de o poza cu Ianis Hagi alaturi de managerul lui Glasgow Rangers, Steven Gerrard. Glasgow Rangers va plati cinci milioane de euro in cazul in care va decide sa-l transfere…

- Ianis Hagi a fost taxat de fanii lui Rangers inca de la sosirea pe aeroportul din Glasgow, scriu cei de la realitateasportiva.net. Internationalul roman a fost imprumutat de Genk pana la vara. Daca va impresiona in Scotia, formatia lui Steven Gerrard il poate cumpara definitiv pentru 5 milioane de euro.…