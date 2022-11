Stiri pe aceeasi tema

- La sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau, a avut loc, ieri, repartizarea pe funcții a 41 de absolvenți ai școlilor de agenți, promoția octombrie 2022. „Repartizarea s-a efectuat in ordinea mediilor de absolvire, pe funcțiile vacante existente, avandu-se in vedere situația operativa inregistrata…

- Zilele acestea, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, s-au aflat in miljocul elevilor buzoieni din mediul urban și rural. Intre orele 09.00 – 12.00 reprezentantii Serviciului Rutier au avut ca puncte de oprire Scoala Primara Policiori si la Gradinita cu Program Normal Policiori.…

- 1 Octombrie – Ziua internationala a persoanelor varstnice In fiecare an, la 1 octombrie, statele lumii sarbatoresc „Ziua Internaționala a Persoanelor Varstnice”. Polițiștii din Vrancea au fost oaspeții bunicilor de la Caminul pentru Persoane Varstnice Focșani dar și a celor din satele arondate Secției…

- 17 Septembrie – Ziua Naționala a Curațeniei – Let’s Do IT, Romania! Ca și in anii precedenți, in aceasta zi, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au dat curs invitației de a ajuta la protejarea mediului inconjurator. Participarea in mod voluntar la adunarea deșeurilor din diferite…

- Zilele acestea, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 150 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 60.000 de lei. Intr-una din zilele saptamanii…

- Cu o saptamana inainte sa inceapa scoala, ministrul Educatiei schimba iar sistemul. Media din gimnaziu va fi eliminata din procedura de admitere la liceu chiar de anul viitor. Deci, pentru elevii de clasa a opta nu mai conteaza acum decat nota pe care o vor obtine la Evaluarea Nationala. Zilele acestea…

- In perioada 22 – 28 august a.c., politistii rutieri și de ordine publica, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau, au acționat pe drumurile publice din județ, pentru creșterea gradului de disciplina rutiera. Astfel, pentru abaterile constatate, au fost aplicate 1.062 de sancțiuni contravenționale.…

- Joi, 18 august, polițiștii de la siguranța școlara, in colaborare cu bibliotecarii, au continuat activitațile alaturi de copii și parinții acestora in Crangul Petrești. Vacanța in siguranța a elevilor reprezinta o prioritate a polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea. Preșcolarilor,…