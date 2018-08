Stiri pe aceeasi tema

- La 50 de ani de la inabusirea Primaverii de la Praga si aproape 30 de la miscarea revolutionara din 1989, Europa de Est traverseaza o intoarcere periculoasa la autoritarism, se spune in articolul intitulat 'Democratia sub asediu in Romania'.Romanii au experimentat pe propria piele aceasta…

- Ce fel de antrenor cauta echipa de handbal feminin CSM București: ”Vrem un dictator care sa domine vestiarul”. Directorul general al CSM Bucuresti, Gabriela Szabo, a declarat, marti, ca exista deja “o decizie creionata” in privinta noului tehnician, dar nu a dorit sa il nominalizeze. ”Deja avem o decizie…

- Intalnire Klaus Iohannis-Wess Mitchell, la Palatul Cotroceni. Șeful statului s-a intalnit, marți, cu secretarul de stat al SUA pentru Europa si Eurasia. Aflat in vizita in Romania, adjunctul secretarului de stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, a sustinut un discurs, luni, la Facultatea…

- Adjunctul Secretarului de Stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, a subliniat, luni, la Bucuresti ca SUA si aliatii occidentali sustin „progresele” facute de Romania in lupta anticoruptie. „Nu vrem sa faceti un pas inapoi”, a intarit Mitchell. Simbolic, declaratiile au fost facute in aula…

- The New York Times avertizeaza ca lupta anti-coruptie din Romania este in pericol dupa ordinul de demitere al Laurei Codruta Kovesi. Cotidianul american apreciaza ca PSD foloseste tactici comune in Europa de Est precum promovarea teoriilor conspiratiei, atacuri la adresa omului de afaceri George…

- Autostrada Ploiești – Brașov care va avea pana in anul 2020, potrivit estimarilor facute de CNAIR S.A, 253,42 km și 8,4 km de drum de legatura, va costa doua miliarde de euro in Parteneriat Public Privat (PPP) pe 30 de ani. Taxa de acces pe autostrada este una destul de piperata pentru buzunarul romanilor. …

- Hipodromul din Ploiești, singura arena hipica din Romania, ar fi putut fi o poveste de succes și unul dintre simbolurile Romaniei civilizate. Doar ca nu a avut noroc de oameni carora sa le pese. Dupa ce, in a doua jumatate a secolului trecut, hipodromul a fost una dintre atracțiile turistice ale Romaniei,…

- Intr-un interviu acordat la reședința SUA din Berlin, recent, ambasadorul american in Germania, Richard Grenell, a criticat prestația Germaniei la alianța NATO, structura la care Statele Unite contribuie semnificativ, informeaza Beitbart.com.Mana dreapta in Europa a președintelui SUA a afirmat…