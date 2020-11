Exclusiv: Scandal în avocatură, în urma examenului de definitivat Cateva sute de avocați din intreaga țara au semnat o petiție prin care contesta organizarea examenului de definitivat in avocatura. O cincime dintre intrebari oferite spre soluționare nu aveau niciun fel de varianta de raspuns, motiv pentru care puțini au reușit sa indeplineasca baremul. Forțați de amploarea protestului, ce a avut loc inclusiv la nivel de instanțe, organizatorii au cedat. Duminica, 15 noiembrie, a avut loc examenul de definitivat in profesia de avocat pentru stagiarii cu doi ani vechime. In toate cele patru grile de concurs, 9 din cele 50 de intrebari nu aveau niciun fel de varianta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Examenul a conținut 9 grile fara nicio varianta de raspuns, iar acest lucru a condus la nemulțumirea viitorilor avocați definitivi din România. Protestele au început aseara, 16 noiembrie, dupa ce un avocat stagiar la Baroul Cluj, Cristian…

