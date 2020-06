Stiri pe aceeasi tema

- Dupa remiza dintre Sepsi și Hermannstadt (1-1), Vasile Miriuța (51 de ani) a fost demis de catre gruparea sibiana. Antrenorul iși prelungise de curand contractul pana la finalizarea campionatului, iar acum așteapta sa primeasca toate salariile. Potrivit informațiilor GSP, contractul inițial al lui Vasile…

- Clubul CSM Bucuresti a solicitat FR Handbal retragerea deciziei Consiliului de Administratie al forului, prin care sezonul 2019-2020 a fost inghetat" cu clasamentele valabile la acel moment, 18 mai. CSM a cerut ca ierarhiile sa fie decise, conform regulamentelor in vigoare, de Comisia de Competitii…

- Gruparea Șomuz Falticeni, care a incheiat pe locul 9 ediția de campionat 2019-2020 a Ligii a III-a care a fost scurtata cu 14 etape din cauza apariției virusului COVID-19, a inceput deja sa se organizeze pentru viitorul sezon. Astfel, directorul sportiv Iulian Daraba a anunțat ca a ajuns la un ...

- Proiectul de infiintare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu (DIIM), "DNA-ul Padurilor", initiat de parlamentarii USR, a primit, marti, raport favorabil la Comisia pentru mediu, anunta senatorul USR Mihai Gotiu, potrivit Agerpres. "Cu putin timp in urma, s-a incheiat Comisia de Mediu…

- Portarița Iulia Dumanska (23 de ani) a anunțat desparțirea de campioana SCM Rm. Valcea. Dumanska pleaca de la Valcea dupa doi ani, perioada in care a caștigat un titlu in Liga Naționala și s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Portarița de baza a naționalei Romaniei, alaturi…

- • Dupa ce s-a decis ca nimeni sa nu mai retrogradeze din Ligile Nationale de handbal Un sezon, 2020-2021, de tranzitie, asta le asteapta pe cele doua echipe buzoiene de handbal, cea feminina si cea masculina, in viitoarea stagiune, care, in mod normal ar trebui sa inceapa la toamna. In cadrul ultimei…

- Comisia de licenta a Federatiei Belgiene de Fotbal a respins cererile de licenta ale cluburilor Standard Liege si Excel Mouscron pentru sezonul viitor, anunta presa belgiana, potrivit AGERPRES.In cazul clubului Standard, la care joaca atacantul roman Denis Dragus, comisia a invocat nerespectarea…