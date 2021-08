Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA Bacau au finalizat ancheta referitoare la angajarile ilegale de la cabinetul primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Ionuț Avram și Ion Barbu au fost trimiși in judecata, iar Andreea Cochior a incheiat un acord de recunoaștere a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Agresorul de la Onești și-a planificat in detaliu intreaga crima pe care urma sa o comita. Este vorba despre barbatul care in luna aprilie care a omorat doi muncitori care lucrau in fostul sau apartament și pe care ii sechestrase. Barbatul și-a dorit ca totul sa fie public. Inainte de a ajunge la locuința,…

- Timpul nu iarta pe nimeni, nici pe Dana Nalbaru, care pare sa se afle intr-o perioada mai dificila din viața ei sau cel puțin una in care nu-i mai pasa sa pastreze aparențele. Cea care umplea cluburile atunci cand canta in trupa Hi-Q pare ca a diparut de mult, iar acum vedem o varianta in care este…

- ​Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, si alte 16 persoane au fost retinuti în dosarul de frauda electorala în care procurorii au facut descinderi, inclusiv la Primaria Ciorani si la locuinta edilului. Primarul este acuzat de instigare la falsificarea documentelor si evidentelor…

- Potrivit BBC, președintele francez, Emmanuel Macron, a fost plesnit peste fața de un om din mulțime, in timpul unei vizite oficiale. Intr-un videoclip care circula pe rețelele de socializare se poate observa cum liderul din Hexagon se duce spre barbat pentru a-l saluta, in timpul unei vizite oficiale…

- Fosta tenismena Caroline Wozniacki se menține in forma chiar și in timpul sarcinii. Sportiva daneza a publicat un videoclip pe rețele de socializare, in care desfașoara un antrenament ușor pe terenul de tenis.

- Marcel Ciolacu afirma ca asteapta rezultatul anchetei SIIJ in cazul alegerilor pentru Primaria Sectorului 1. Daca se va dovedi ca actualul primar, Clotilde Armand, a pierdut de fapt alegerile, liderul PSD sustine ca aceasta va trebui sa demisioneze, in caz contrar social-democratii urmand sa demareze…