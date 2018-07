Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 37 de ani din Ploiesti a fost impuscat in timpul unui conflict armat care a avut loc in fata Unitatii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean Ploiesti. Victima a fost ranita cu o arma letala, au confirmat pentru ”Adevarul” surse medicale.

- Cristinel Dragoi a fost aresat in urma cu doua luni de zile dupa ce i-a taiat gatul fostului viceprimar din comuna suceveana Moara, Zamfir Barba. Intre timp, Dragoi a si fost trimis in judecata pentru omor. Zilele trecute, Tribunalul Suceava a decis sa-i schimbe masura arestarii preventive cu cea a…

- Din primele informații, Sorinel Constantin Marcu ar fi fost ucis in urma unei rafuieli cu o banda rivala, fiind impușcat in cap, in timp ce conducea un autovehicul Dodge Nitro. Dupa decesul lui Sorinel Marcu, tatal acestuia a explicat pentru presa locala ca, cel mai probabil, a fost ucis la…

- Primarul unei comune cu doar 300 de locuitori vrea sa organizeze in comuna sa un festival de muzica despre care sa se vorbeasca la fel de mult ca despre Electric Castle. Edilul are o poveste de viata impresionanta, ajungand in comuna pe care o conduce ca cioban angajat la un baci din sat. Vedeta alegerilor…

- Politistii turdeni cerceteaza in stare de arest preventiv un barbat de 45 de ani din comuna Segarcea Vale, judetul Teleorman, dupa comiterea unei infractiuni de tentativa de viol comisa in data de 01 mai a.c., in comuna Martinesti, judetul Cluj. Read More...

- Un scandal, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc, luni, în comuna clujeana Bonțida, unde mai multe persoane au fost implicate într-o altercație fizica.Astfel, un conflict mai vechi dintre doua familii, din Bonțida, s-a reaprins în a doua zi de Paște, iar incidentul…

- Sa spunem ca sunteți politician(a) tanar(a) sau relativ tanar(a), neexperimentat(a) sau relativ neexperimentat(a) și doriți sa deveniți primar sau consilier local in comuna de domiciliu. Nu aveți in spate un partid mare ci doar o mana de oameni pe care va puteți baza. Adevarul ca nu știți prea multe…