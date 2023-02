Stiri pe aceeasi tema

- Fulgy și Bia Khalifa formeaza cel mai nou cuplu din showbizul romanesc. Cei doi au luat prin surprindere pe toata lumea dupa ce s-au afișat impreuna pe rețelele de socializare. Ba mai mult decat atat, de ziua de naștere a modelului OnlyFans, fiul Clejanilor și-a surprins iubita cu un cadou inedit!

- Bia Khalifa a implinit astazi varsta de 22 de ani, iar iubitul ei, Fulgy, a surprins-o inca de la miezul nopții un cadou inedit. Fiul Clejanilor i-a luat blondinei o brațara de aur, dar și un buchet imens de trandafiri roșii. Blondina a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca va petrece ziua…

- Fulgy se simte mai implinit ca niciodata, iar fiul Clejanilor s-a indragostit de Bia Khalifa, astfel ca i-a facut o o surpriza de proporții blondinei de ziua ei de naștere. Fulgy i-a oferit un buchet imens de trandafiri iubitei sale și a surprins-o cu un mesaj emoționant.

- Bia Khalifa și Fulgy formeaza unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz-ul din Romania și se pare ca flacara iubirii este mai aprinsa ca niciodata. Chiar daca sunt la inceput, cei doi iși fac deja planuri mari de viitor, din care nu exclud și un copil. Vedeta a facut marturisiri incendiare la Antena…

- Dupa ce a fost vazuta de o țara intreaga la Sunt celebru, scoate-ma de aici! , Bia Khalifa a cam disparut din lumina reflectoarelor și a ramas activa doar pe internet, acolo unde are foarte mulți fani.

- Daca pana de curand Bia Khalifa, Regina Only Fans-ului, spunea ca vrea sa-ți țina relația departe de lumina reflectoarelor, iata ca acum lucrurile sunt destul de clare despre viața amoroasa a blondinei. Seara trecuta, focoasa blonda a petrecut cu Fulgy și familia lui, iar ea și tanarul au fost foarte…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Bia Khalifa a dezvaluit care este adevarul despre relația dintre ea și Sișu Tudor. Blondina a marturisit ce inseamna pentru ea fericirea. Cu cine vorbește dupa ce este „atacata” cu mesaje rautacioase pe internet.