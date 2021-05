Stiri pe aceeasi tema

- ASF a publicat noile tarife de referinta pentru asigurarile RCA. Documentul este pentru luna martie si va fi actualizat peste 6 luni, scrie Ziarul Financiar, conform Mediafax. Potrivit noului raport, cele mai mici prime de asigurare le vor plati soferii cu varste intre 41 si 50 de ani, cu masini cu…

- Slovacia a suspenda vaccinarea cu serul AstraZeneca / Oxford. Doar persoanele care au primit prima doza din acest vaccin pot continua schema de imunizare. Slovacia a decis ca nimeni sa nu mai fie inoculat cu prima doza de vaccin AstraZeneca-Oxford. „Numai persoanele care asteapta rapelul cu acest vaccin…

- Statele Unite au facut un pas important catre utilizarea dronelor pentru livrari comerciale pe arie larga. Incepand de miercuri, dronelor le va fi permis sa zboare deasupra oamenilor si pe timpul noptii. Potrivit Administratiei Aviatice Federale, noile reguli vor respecta conditiile de securitate cerand…

- Ministerul Sanatatii anunta schimbari in cazul organizarii inmormantarilor dupa decesul pacientilor cu COVID-19. Sunt modificate si regulile de acces in spital pentru preoti sau pentru rudele celor internati. Noile prevederi au fost discutate ieri cu reprezentantii cultelor si vor fi cuprinse intr-un…

- Ministrul transporturilor, Catalin Drula pare ca este la un pas sa fie facut șah mat de liderul sindicatelor de la metrou, Ion Radoi. Deși vineri, 2 aprilie, a fost data limita pana la care spațiile comerciale de la metrou ar fi trebuit sa fie eliberate, iata ca astazi, 5 aprilie, ele sunt tot acolo.…

- Ministerul de Interne intenționeaza sa suplimenteze numarul forțelor de ordine care urmaresc respectarea legii in București și Timișoara. Municipiul Timișoara și cateva comune din județul Timiș au intrat in carantina de la miezul nopții, dupa inmulțirea cazurilor de coronavirus. In Capitala s-au reintrodus…

- Premierul Florin Cițu afirma ca bugetul pe 2021 nu este mai mic și dezminte informațiile conform carora ar fi tensiuni in coaliție pe aceasta tema. „Toate aceste discuții (din spațiul public – nr.r.) sunt pentru ca oamenii nu știu sa citeasca un buget sau vor sa faca scandal”, a spus luni premierul.…