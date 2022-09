Stiri pe aceeasi tema

- Toate doamnele si domnisoarele care au trecut astazi prin zona Unirii din Bucuresti au avut parte de o surpriza neobisnuita. Juno si Mario Fresh le-au oferit lalele, insa stati sa vedeti ce motiv se afla, de fapt, in spatele acestui gest, dar si ce legatura are cu fosta partenera de viata a lui Juno,…

- Dupa luni de tacere, Shakira a vorbit in premiera despre desparțirea de Gerard Pique, fotbalistul lui FC Barcelona, și despre acuzațiile de frauda pe care i le aduce statul spaniol. La inceputului lui iunie 2022, Shakira și Gerard Pique anunțau oficial ca s-au desparțit. De atunci, cantareața și fotbalistul…

- O fetița de 4 ani și-a pierdut viața, sambata, dupa ce a fost spulberata de o mașina pe șosea. Nenorocirea s-a produs in momentul in care fetița incerca sa treaca strada. Accidentul groaznic a avut loc pe DN 55, in localitatea Lișteava, din județul Dolj. Șoferul de 37 de ani care a lovit in plin fetița…

- Otilia Bilionera, care s-a desparțit de iubitul arab dupa patru ani de relație, e acum singura. Intr-un interviu pentru Click , cantareața a dezvaluit motivul pentru care acum nu e implicata intr-o noua relație de iubire. Artista spune ca are nevoie de o perioada de acomodare dupa desparțirea de Hamude,…

- Theo Rose a atras atenția cu declarațiile facute zilele trecute pe Instagram, acolo unde are aproape un milion de urmaritori. Este des complimentata de fani, dar recent a atras și critici, așa ca a transmis un mesaj neașteptat. Cantareața, care e și jurat la „Vocea Romaniei”, a dezvaluit in urma cu…

- ”Ai grija ca roata se intoarce” spunea un vers dintr-o piesa a Corinei Bud, insa niciodata nu se intoarce pe roșu. De acest lucru ar trebui sa țina cont și artista, insa paparazzii Spynews.ro au surprins altceva. Avem imagini exclusive cu vedeta in timp ce incalca regulile de circulație.

- Tot mai mulți romani se declara dezamagiți de condițiile de cazare de pe litoralul Marii Negre. Deși prezentarea de pe internet este destul de pompoasa, turiștii au un șoc in momentul in care ajung la hotel. Ba camerele sunt deplorabile, cu mizerie și mucegai, ba mancarea lasa de dorit, in condițiile…

- Nu mai exista compatibilitate de idei si credinte nicaieri. E doar un curent general oficial, impus si incurajat permanent de stat, la nivel de politica nationala, iar pe acela se merge intr-un sens prin propaganda continua. Se numeste corectitudine politica. Nu poate fi definit de nimeni prin nimic,…