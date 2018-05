Conducerea TVR a solicitat in data de 26 aprilie Societații Nationale de Radiocomunicatii (SNR), care transmite posturile publice de radio si TV, sa sisteze distribuția analogica a programelor televiziunii publice, de la 1 mai 2018, in contextul eșecului negocierilor privind contractul de prestari servicii aferent anului 2018, potrivit unui document obținut de HotNews.ro. Oficialii SNR spun ca au luat act de notificare și au oprit distribuția TVR1, acuzand ca decizia televiziunii publice ar ingradi dreptul la informare al cetațeanului, prevazut in Constituție. Decizia afecteaza populația din zonele…