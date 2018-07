Stiri pe aceeasi tema

- Transferul lui Cristiano Ronaldo la Juventus a facut inconjurul lumii, iar parerile pro si contra nu au intarziat sa apara. Fiecare admirator sau nu al portughezului, fiecare iubitor sau cunoscator al sportului rege a avut ceva de spus despre mutarea verii 2018, potrivit Mediafax.Antrenorul…

- Intr-o interventie la emisiunea ProSport LIVE, fostul antrenor de la FC Vaslui si Rapid, Viorel Hizo, a vorbit despre dezvoltarea fotbalului romanesc, si a gasit cauza pentru care Romania nu a mai produs o generatie care sa ne mai califice la un Campionat Mondial.

- Transferul lui Cristiano Ronaldo (33 de ani) a fost anuntat oficial de Ronaldo prin intermediul unui comunicat de presa, potrivit ProSport. Portughezul a fost cedat de Real Madrid in schimbul a 105 milioane de euro.

- Ladislau Boloni, antrenorul lui Antwerp, e cel care l-a descoperit pe Cristiano Ronaldo la Sporting Lisabona și considera ca starul portughez n-a facut un pas inspirat in momentul in care a acceptat sa plece de la Real Madrid la Juventus in schimbul a 105 milioane de euro. "Ramane de vazut daca decizia…

- Cristiano Ronaldo, 33 de ani, e tot mai aproape de oficializarea transferului la Juventus. Campioana Italiei a publicat din greșeala un video pe contul sau oficial de pe rețeaua de socializare chineza Weibo, care arata ca o avanpremiera la prezentarea oficiala a starului portughez de la Real Madrid.…

- CM 2018. Cel mai scump jucator din lotul francez este Kylian Mbappe, cu 187 de milioane de euro. Pe locul secund in aceasta ierarhie se afla reprezentativa Angliei, cu 1,39 de miliarde de euro, urmata de Brazilia, cu 1,27 de miliarde de euro, Spania, cu 965 de milioane de euro, Argentina,…

- Naționala U21 a ramas, incepand de astazi, fara antrenor. Daniel Isaila a parasit echipa, dand curs unei oferte tentante din Arabia Saudita. Tehnicianul de 45 de ani iși va incheia amiabil contractul cu FRF și va pleca in Arabia, la formația Al-Hazm. Isaila va deveni al doilea antrenor care antreneaza…

- Intr-o interventie la emisiunea ProSport LIVE, fostul tenismen Dumitru Haradau a vorbit despre Mihaela Buzarnescu. Ajuns la 66 de ani, Haradau crede ca in jurul celei care ocupa locul 33 WTA este foarte mult amatorism si a punctat un aspect care a avut-o in prim plan pe Buzarnescu."Miki" a…