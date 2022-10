Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doar doua luni din Anul European al Tineretului, o inițiativa a Uniunii Europene prin care și-a propus sa investeasca in tineri și sa porneasca o dezbatere despre locul lor in viitorului Europei. Daca la nivelul UE tinerii au fost in centrul atenției in acest an, in Romania politicile pentru…

- Sistemul de ajutoare sociale va fi modificat radical de la 1 ianuarie 2024, atunci fiind programat sa apara venitul minim de incluziune, ce va cuprinde venitul minim garantat și alocatia pentru sustinerea familiei. Printr-un proiect de hotarare discutat in aceasta saptamana, Guvernul stabilește o serie…

- Guvernul va adopta miercuri un proiect de lege care prevede interzicerea achiziționarii de catre autoritațile publice a programelor antivirus din Rusia. Premierul Nicolae Ciuca a spus inaintea ședinței Executivului ca Romania nu va mai cumpara software-uri de la ruși, iar cele care sunt in prezența…

- Republica Moldova are in vedere semnarea unui contract de furnizare de gaze pe termen lung cu Azerbaidjan, a declarat viceprim-ministrul Andrei Spinu, scrie Bani.md . „Guvernul se pregatește pentru situații de urgența. In prezent, suntem in discuții cu Romania și Azerbaidjan pentru semnarea contractului…

- Guvernul va aproba miercuri proiectul de lege privind constituirea si mentinerea rezervelor minime de titei si produse petroliere, prin modificarea Legii 85/2018, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca. „Cel de-al treilea subiect al agendei noastre este cel al energiei. Avem un proiect de lege prin…

- Romania este din nou codasa Europei in ceea ce priveste digitalizarea institutiilor statului precum si a competentelor digitale ale cetatenilor. Raportul anual UE care masoara Indicele economiei si societatii digitale (DESI) arata esecul digitalizarii din tara noastra: suntem pe ultimul loc, (27 din…

- Rusia nu este interesata sa opreasca aprovizionarea cu gaze a Europei și este garantul securitații energetice a Europei, a declarat Kremlinul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a anuntat ca va face o vizita in SUA, saptamana viitoare, deoarece Romania doreste sa mai construiasca doua reactoare nucleare. Discutiile vor viza acest aspect precum si finalizarea procedurilor de finantare pentru cele doua reactoare nucleare, a mai spus liberalul.…