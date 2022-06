Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite isi vor spori prezenta militara in Europa, a declarat presedintele Joe Biden la summitul NATO de la Madrid, ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina. Printre masurile anuntate este si prezenta unei brigazi de 5.000 de militari in Romania.Biden a declarat ca summitul liderilor NATO de la…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a participat miercuri si joi la reuniunea omologilor din statele membre NATO, discutiile axandu-se pe definirea perspectivelor strategice ale alianței, in contextul Summit-ului de la Madrid, care va avea loc sfarsitul acestei luni. Vasile Dincu a vorbit despre necesitatea…

- Ministrul Apararii Vasile Dincu a anunțat ca a semnat cu omologul sau francez Sebastien Lecornu o scrisoare de intenție privind cooperarea in domeniul inzestrarii Forțelor Navale Romane cu echipamente de ultima generație, necesare indeplinirii misiunilor la Marea Neagra. Ministrul Apararii Vasile Dincu…

- Vasile Dincu a declarat, marti seara, la Realitatea Plus, ca industria de aparare din Romania a ramas fara specialisti. ”Industria noastra de aparare are doua viteze. Avem o industrie de aparare care s-a modernizat prin privatizare, prin firme importante din strainatate. Si avem o industrie de aparare…