- La inceputul ”Operațiunii speciale”, Rusia a mobilizat aproximativ 200.000 de soldați, care au fost trimiși in Ucraina. La un an și 3 luni de la inceputul razboiului, Ucraina anunța ca a ucis peste 200.000 de soldați ruși, ceea ce ar insemna ca primul val de soldați ai Rusiei au pierit in acest razboi,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a exprimat joi ”dezamagirea” poporului si armatei ucrainene fata de lipsa unor ”decizii pozitive” privind intrarea tarii sale in NATO potrivit Agerpres . ”Chiar si Ucraina, care apara valorile europene cu pretul sangelui, nu are inca un raspuns pozitiv in…

- Pretul gazelor naturale in Europa a scazut la cel mai redus nivel de la mijlocul lui 2021, ceea ce ajuta la inversarea unei tendinte de explozie a inflatiei si constituie o veste buna pentru consumatori, transmite Bloomberg. La hub-ul de gaze de la Amsterdam, unde se stabilesc preturile de referinta…

- Vladimir Putin a decis sa declanseze un razboi de proportii impotriva Ucrainei pe la sfarșitul lunii februarie - inceputul lunii martie 2021, precizeaza o ancheta a publicatiei 'Verstka'. Jurnalistii au discutat cu surse apropiate din conducerea Rusiei, scrie Rador.Potrivit interlocutorilor, motivul…

- Trupele ruse si mercenarii din militia Wagner au inceput sa se impuste reciproc in Luhansk din cauza unei dispute, afirma autoritatile din Ucraina. Soldatii si mercenarii din grupul patronat de Evgheni Prigojin se invinuiau reciproc pentru greselile pe care le-au comis pe frontul din Ucraina, sustin…

- Șeful deplomației europene, Josep Borrell, a declarat ca ar fi dificil pentru Europa sa aiba incredere in China daca aceasta nu incearca sa gaseasca o solutie politica la criza ucraineana, relateaza Reuters . Comentariul sau face parte dintr-un discurs pe care Borrell urma sa-l pronunte vineri in fata…

- „Razboiul hibrid” dintre Moscova si puterile occidentale legat de conflictul din Ucraina „va dura multa vreme”, a declarat miercuri, 29 martie, Kremlinul, la peste un an de la trimiterea de trupe impotriva Ucrainei, transmit agențiile Reuters si AFP. „Daca vorbim de razboi in sens mai larg, de confruntare…

- Parteneriatul Chinei cu Rusia are limite, in pofida retoricii contrare, iar Europa ar trebui sa salute orice tentativa a administratiei de la Beijing de a se distanța de razboiul Rusiei din Ucraina, a declarat vineri comisarul european pentru politica externa Josep Borrell, anunța Reuters, potrivit…