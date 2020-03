Stiri pe aceeasi tema

- Al 31-lea caz de imbolnavire cu noul coronavirus a fost confirmat miercuri in Romania, fiind vorba despre un barbat de 42 de ani din Iasi, revenit din Venetia. ”Caz 31 – un caz de imbolnavire cu noul coronavirus a fost inregistrat in aceasta dimineata, al 31-lea caz la nivel national. Este vorba de…

- 38 de persoane sunt in carantina in acest moment in Romania, a declarat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. El a adaugat ca cei 5 pacienti internati se simt bine. Baiatul de 16 ani, internat ieri, in continuare nu are sintome. 23 de probe se lucreaza azi la Timisoara, contacti ai…

- 38 de persoane sunt in carantina in acest moment in Romania, a declarat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. El a adaugat ca cei 5 pacienti internati se simt bine. Baiatul de 16 ani, internat ieri, in continuare nu are sintome. 23 de probe se lucreaza azi la Timisoara, contacti ai…

- 38 de persoane sunt in carantina in acest moment in Romania, a declarat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. El a adaugat ca cei 5 pacienti internati se simt bine. Baiatul de 16 ani, internat ieri, in continuare nu are sintome. 23 de probe se lucreaza azi la Timisoara, contacti ai…

- Așadar, conform datelor furnizate Ministerului Sanatații, pana in prezent, in cele cinci centre de boli infecțioase din București, Timișoara, Cluj Napoca, Constanța și Iași au fost lucrate 473 de teste pentru COVID-19. Dintre acestea doar trei teste au avut rezultat pozitiv, care au fost anunțate in…

- Nu exista un al doilea caz de coronavirus confirmat in prezent in tara noastra, anunța secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horațiu Moldovan, care susține ca instituțiile abilitate se concentreaza asupra anchetei epidemiologice in județul Gorj, locul unde a fost identificata prima persoana purtatoare…

- Pentru ca oamenii sa se protejeze impotriva noului coronavirus, acestia ar trebui sa adopte aceleasi masuri ca si in cazul unei raceli sau a gripei. Cu alte cuvinte, este indicata spalarea mainilor cu apa si sapun pentru cel putin 20 de secunde. Ministerul Sanatații din Romania a publicat, zilele acestea,…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, a anuntat, luni seara, intr-o conferinta de presa, ca in Romania exista aproximativ 4.000 de locuri de carantina pentru persoanele care ar putea fi infectate cu coronavirus. ‘Avem la dispozitie undeva in jur de 4.000 de locuri de carantina la nivel…