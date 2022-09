Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman va castiga in acest an peste 43 de miliarde de lei din taxele si dividendele platite de sectorul energetic, ca urmare a majorarii preturilor, a afirmat, marti, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER), Laurentiu Urluescu, intr-o intalnire cu presa."Furnizorii…

- Piata de investitii imobiliare a crescut in prima jumatate a anului, ajungand la 336 milioane de euro in Romania, cu aproximativ 13% peste nivelul din primul semestru al anului trecut, tranzactiile in segmentul birourilor reprezentand aproape 63% din volum, potrivit raportului de piata pentru primul…

- Compania de consultanța in management Horvath, cu experiența internaționala de peste 40 de ani, prezenta din 2005 pe piața din Romania, a asistat FAN Courier, liderul pieței locale de curierat, in proiectul de elaborare a Strategiei Digitale, care va contribui la consolidarea poziției de lider pe piața…

- Connect : Huawei a lansat recent noua serie de smartwatch -uri WATCH GT 3 Pro care pare sa se adreseze utilizatorilor ce cauta exclusiv un smartwatch premium. Indica acest lucru o schimbare in strategia pe care o adoptați in acest segment? Derek Yu: Cu fiecare lansare din categoria Wearable , ne propunem…

- Gran Via a anuntat ca se retrage de pe piata romaneasca Aceasta decizie transanta survine ca urmare a blocarii investitiilor prin anularea Planurilor Urbanistice Zonale PUZ urilor , iar degetul acuzator este indreptat catre Nicusor Dan, primarul general al Bucurestiului, scrie gandul.ro.Presedintele…

- Agentiile de turism rezerva locatiile pentru ofertele pe care le propun turistilor cam cu un an inainte, ceea ce face ca pachetele standard de anul acesta sa nu difere ca pret fata de cele de anul trecut, mai ales atunci cand vorbim de Grecia. Turistii romani trebuie insa sa fie pregatiti pentru alte…

- Romania nu este atractiva pentru muncitorii din alte țari europene Foto: AGERPRES RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România nu este atractiva pentru muncitorii din alte țari europene. Salariul este mic, iar condițiile de munca nu sunt la cel mai înalt nivel. Astfel,…

- Studiu Deloitte Majorarea costurilor de construcție reprezinta cea mai mare provocare a anului 2022 pentru 90% dintre companiile imobiliare din Romania și din alte țari din aceasta regiune a Europei, potrivit studiului Deloitte Real Estate Confidence Survey for Central Europe 2022, derulat in al doilea…