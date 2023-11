Stiri pe aceeasi tema

- O avertizare generala cu privire la riscul unor atentate, proteste violente și adunari ilegale a fost transmisa, zilele trecute, de autoritațile din Senegal, ultima țara cu care președintele roman Klaus Iohannis iși incheie, pe 23 noiembrie, turneul din Africa. Agenda publica a Administrației Prezidențiale…

- Carmen Iohannis a dansat alaturi de mai multe fete din Africa. Și președintele Klaus Iohannis a fost invitat sa participe, insa a preferat sa stea pe margine. Klaus și Carmen Iohannis au avut, joi, programata o vizita la Liceul de Fete Uthiru, unde cei doi au fost așteptați de un grup de tinere imbracate…

- Israelul i-a refuzat viza sefului ONU pentru afaceri umanitare, Martin Griffiths, ca urmare a comentariilor facute in Consiliul de Securitate al ONU de secretarul general Antonio Guterres, a anunțat, miercuri, ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan. „Din cauza comentariilor sale, vom refuza sa eliberam…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban „și-a facut un drum” in Georgia, chiar in ziua in care președintele roman Klaus Iohannis avea programata, de cateva luni bune, o vizita oficiala de stat, prima dupa o pauza de 14 ani. Președintele roman s-a intalnit cu președintele Ungariei, Katalin Novak. Administratia…

- Presedintele Ucrainean, Volodimir Zelenski, a ajuns la Palatul Cotroceni, fiind intampinat de presedintele Klkaus Iohannis. Presedintele Volodimir Zelenski a ajuns la Palatul Cotroceni, unde a fost intampinat de presedintele Klaus Iohannis. S-au intonat imnurile celor doua state si urmeaza ca cei doi…

- Un calugar roman in varsta de 35 de ani a fost arestat luni, fiind acuzat ca ar fi batut un alt calugar, din Belarus, la manastirea sarba Hilandar de pe Muntele Athos, conform publicației grecești Kathimerini. Calugarul roman l-ar fi lovit pe calugarul din Belarus, in varsta de 52 de ani, cu pumnii,…

- Președintele Romaniei, dar și președintele Senatului au avut de transmis un mesaj femeilor liberale in cadrul Școlii de Vara a Organizației Femeilor Liberale. Iohannis doar virtual, Ciuca in carne și oase. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 8 septembrie 2023, un mesaj in in cadrul…