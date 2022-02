Exclusiv Rezoluție pregătită în Parlamentul European împotriva Rusiei Agresiunea militara a Federației Ruse impotriva Ucrainei a atras atenția intregii comunitați internaționale. Se așteapta ca atat Uniunea Europeana cat și state precum SUA, Canada sau Australia sa impuna o serie de sancțiuni impotriva regimului de la Moscova. In acest sens, conservatorii și reformiștii din Parlamentul European au realizat o rezoluție ce urmeaza sa sa intre in dezbatere, in aceasta seara, la Bruxelles. Documentul, publicat in exclusivitate de catre Puterea.ro poate fi accesat mai jos. Este de așteptat ca documentul, care condamna ferm actele intreprinse de catre Federația Rusa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata i-am trimis ministrului britanic de externe o scrisoare pentru a-i cere arme defensive suplimentare pentru Ucraina, a declarat la Washington ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, citat de AFP, el precizand ca le va inainta aceeasi solicitare si interlocutorilor sai americani.Vom…

- NATO iși inchide, temporar, biroul din capitala Ucrainei și iși va muta personalul la Bruxelles si Lviv, oraș aflat la 70 de kilometri distanța de granița cu Polonia, informeaza Mediafax . „NATO si statele sale membre monitorizeaza si evalueaza situatia foarte indeaproape si iau toate masurile de precautie…

- Deci, Rusia nu are niciun motiv (nici real și nici fabricat) și niciun obiectiv strategic pentru invadarea Ucrainei. Ba, mai mult, Moscova zice raspicat ca nu are nicio intenție sa atace Ucraina. În asemenea condiții, tot ce le ramâne comentatorilor de politica externa și de securitate…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca Romania nu va fi in pericol in cazul in care Rusia va ataca Ucraina. Ministrul i-a dat o replica și ambasadorului rus la București, Valeri Kuzmin. Ambsadorul Rusiei la București a afirmat, printre altele, intr-o conferința de presa online, ca Moscova vrea…

- Ministrul finantelor din Germania, liberalul Christian Lindner, a avertizat duminica aceasta ca o agresiune a Rusiei asupra Ucrainei ar atrage dupa sine sanctiuni dure, al caror continut a refuzat sa-l precizeze pentru a evita, potrivit lui, ca Moscova sa se pregateasca “din punct de vedere tactic”,…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a declarat, intr-o emisiune difuzata duminica de postul Prima TV, ca romanii nu trebuie sa se teama ca țara noastra va fi implicata intr-un razboi, in contextul crizei ucrainene, și ca NATO și Uniunea Europeana pregatesc un raspuns „robust” de sancțiuni…

- Turcia a cerut luni Rusiei sa renunte la pretentiile sale “unilaterale” si sa aiba o abordare mai constructiva pentru a iesi din impasul in care se afla cu puterile occidentale si NATO in privinta Ucrainei, transmite AFP. “Pentru ca o propunere sa fie acceptata, ea trebuie sa fie acceptabila pentru…

- Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) susține ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, trebuie oprit, iar Moscova nu mai are ce cauta in mod normal in Consiliul de Securitate al ONU. „Am cerut astazi in plenul Parlamentului European de la Strasbourg o poziție mult mai ferma a Uniunii Europene…