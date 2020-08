Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Straton (30 de ani) a fost omul meciului Academica Clinceni - Dinamo 1-3, a primit nota 9 in Gazeta Sporturilor și și-a dezvaluit secretul celor doua penalty-uri aparate, executate de Vojtus și Buziuc. In exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor, Catalin a vorbit despre ultima perioada de la…

- Dinamo a reușit sa caștige, duminica, scor 3-1 cu Academica Clinceni, primul meci din play-out, rezultat in urma caruia ”cainii” au reușit sa paraseasca ultimul loc din Liga 1.Rezultatul este insa unul mincinous pentru ca portarul de la Dinamo, Catalin Straton, a reușit sa apere doua lovituri de la…

- Rezervele Straton și Rauța conduc in vestiar lui Dinamo revolta anti-Mihalcea, dupa 1-3 cu Sepsi. Colegii il blameaza pe Fabbrini ca e individualist, iar restanțele financiare care se tot aduna ii imping pe jucatori sa-și calculeze soluții de evadare din ”Groapa”. Infrangerea suferita duminica seara…

- Florin Prunea, fostul președinte al lui Dinamo, a reacționat violent la adresa lui Gigi Becali, patronul FCSB, din cauza modului in care acesta s-a comportat cu Helmut Duckadam, fostul președinte de imagine al formației roș-albastre. „Este rușinos! Am vazut emisiunea și imi venea sa intru in televizor.…

- „Eu am spus-o și cand eram la Craiova, cand vorbeam cu Cornel de jucatori, cred ca in acest moment le lipsește un lider in teren. Un lider care sa faca diferența, sa știe ce sa faca in fazele decisive din timpul meciului. Nistor este un jucator foarte bun, s-a vazut ca poate sa faca asta la Dinamo,…

- Mihai Popescu (27 de ani), fundașul central al lui Dinamo, a rabufnit pe rețelele de socializare, dupa ce s-a decis ca fotbaliștii din Liga 1 sa ramana intr-un cantonament centralizat pana la data startului competiției. Ședința comuna MTS - Ministerul Sanatații: cele mai importante masuri pe care le…

- DINAMO. Vremurile in care jucatorii „cainilor” erau rasfațați cu salarii sau prime de instalare exorbitante au apus demult in „Ștefan cel Mare”. „Era Negoița” a fost dominata, mai degraba, de austeritate și restanțe salariale. Invitat vineri la GSP Live, Dragoș Firțulescu (31 de ani) a povestit un…

- Firțulescu a povestit o intamplare amuzanta din scurta perioada de la Dinamo, el spune ca primul salariu primit era atat de mic in cat nu iți putea cumpara nici macar o pereche de adidși ce acei bani