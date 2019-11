Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a enervat dupa ce a aflat ca a fost criticat de Valeriu Iftime, finanțatorul lui FC Botoșani. Meciul dintre FC Botoșani și FCSB va avea loc sambata, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi 1, TV Telekom 1 și Look Sport. Atacat de Iftime pentru…

- Masura, aprobata in Consiliul orasului miercuri, interzice comercializarea ficatului ingrasat peste limita a ratelor sau gastelor pentru restaurante. Astfel, noua norma blocheaza servirea foie gras daca acesta a fost preparat cu ficat ingrasat prin metoda hranirii fortate a animalelor cu grasime. Proprietarii…

- Ministrul demis al Muncii, social-democratul Marius Budai, a cerut, vineri, "demisia din viata publica" a presedintelui Klaus Iohannis si a liderilor liberali, inclusiv a lui Ludovic Orban, pentru ca "si-au batut joc de romani, mai ales de pensionari", panicandu-i ca nu le vor fi platite pensiile,…

- ■ George Lazar le cere demisia presedintelui CJ si directorului Apaserv ■ “sper ca este vorba doar de incompetenta si nu de o incercare disperata de a irita populatia orasului, in mod josnic, impotriva conducerii primariei”, afirma fostul prefect ■ Fostul prefect de Neamt George Lazar solicita demisia…

- Studenții incep luni și marți cursurile dar numarul lor a scazut considerabil de la an la an. Datele oficiale arata ca in 2019 a fost inregistrat cel mai mic numar de cursanți in invațamantul superior raportat la ultimii 20 de ani. Cursurile universitare incep oficial pe 1 octombrie, dar unele instituții…

- Partidul lui Calin Popescu Tariceanu e in clocot dupa decizia de a ieși de la guvernare, iar o parte dintre liderii ALDE au decis sa ramana alaturi de PSD la putere. Primul semnal a fost dat de fostul ministru...

- Un depozit de furaje din localitatea Carasa, județul Botoșani, a fost grav afectat de un incendiu, marți seara. In incendiu au ars aproximativ 15 tone de furaje si s-au degradat alte aproximativ 25 de tone. Pentru stingerea incendiului si inlaturarea efectelor au intervenit 17 pompieri militari si voluntari,…