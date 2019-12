Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Galeș și-a gasit sfarșitul dupa un tragic accident de circulație petrecut in Valencia, Spania. Fostul soț al Ilenei Ciuculete a avut un destin crunt și a murit la doi ani de la decesul regretatei artiste de muzica populara.

- Dupa moartea Ilenei Ciuculete, Cornel Galeș iși gasise alinarea in brațele altei femei. Viviana era iubita barbatului și deși nu erau casatoriți cu acte in regula, ea și fiica sa formau familia lui Galeș. Cu doar cateva zile inainte de repatrierea trupului neinsuflețit, fata vitrega a transmis un mesaj…

- "Stiu din surse sigure, de la nasa lui Cornel si a Ilenei Ciuculete, ca de repatriere se ocupa Viviana. Desi nu mai erau impreuna. Repatrierea a costat-o 3.650 de euro. A angajat o firma care sa-l aduca. A mai dat 400 de euro pentru ca Cornel se afla la morga in Valencia. Orice zi la morga se plateste.…

- Trupul neinsuflețit al lui Cornel Galeș ar putea sa nu poata fi adus acasa. Soțul regretatei cantarețe Ileana Ciuculete ar putea sa fie inmomantat in Spania, loc in care s-a produs accidentul rutier in care și-a pierdut viața. Trupul neinsuflețit al lui Cornel Galeș ar putea sa nu ajunga acasa Viviana,…

- Iuita lui Cornel Galeș, Viviana, se ocupa de procedurile de repatriere, cu toate ca ei s-ar fi desparțit cu puțin timp inaintea tragediei, scrie cancan.ro. Citeste si Rasturnare de situatie in cazul mortii lui Cornel Gales. Adevarul despre accidentul mortal Cu toate ca se desparțise…

- Se fac pregatiri pentru repatrierea trupului neinsuflețit al lui Cornel Galeș, informeaza Romania TV. Fostul soț al Ilenei Ciuculete nu mai alte rude iar de formațitați se va ocupa Viviana, femeia cu care Galeș a locuit in Spania. Se pare ca dupa desparțirea de Viviana, Cornel Gales intrase…

- Cornel Galeș a murit intr-un accident rutier petrecut in Spania, in apropiere de Valencia, chiar pe 1 decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei. Fostul soț al regretatei Ileana Ciuculete s-a stins din viața la varsta de 60 de ani. Cornel Galeș se mutase din Romania in urma cu doi ani impreuna cu Viviana,…

- Cornel Galeș a luat o decizie radicala in urma cu aproximativ un an, atunci cand s-a hotarat ca vrea o schimbare majora in viața lui. Fostul soț al Ilenei Ciuculete s-a mutat in Spania, alaturi de Viviana, femeia care ii era atat șefa, cat și iubita.