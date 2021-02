EXCLUSIV. Reorganizare haotică a Ministerului Economiei, dar cu dedicații speciale de la Claudiu Năsui Ministrul USR al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Nasui, demonstreaza de la zi la zi ca este paralel cu ceea ce inseamna administrație centrala, adica habar nu are de cum se manageriaza un asemenea minister. O dovada extrem de elocventa despre amatorismul sau managerial este ca pana azi nu a fost in stare sa promoveze in Guvern o hotarare de reorganizare a ministerului, iar proiectul pe care-l vrea sa-l arunce pe masa premierului Florin Cițu (vezi documentul in facsimil) este un „ghiveci” administrativ și legislativ care va genera haos in minister și va lasa loc la o mulțime… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”NET (Reteaua pentru Sectorul Privat European in Turism) solicita factorilor de decizie din statele membre UE sa asigure testari fiabile, accesibile si eficiente pentru a inlocui cerintele de carantina si alte restrictii la libera circulatie a persoanelor. Activitatea agentiilor de turism din Romania…

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca prin convocarea ministrilor USRPLUS la Cotroceni, joi, 7 ianuarie, presedintele Klaus Iohannis a vrut sa demonstreze romanilor ca nu numai PNL, dar si USRPLUS e Partidul Meu. Redam integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro: „Potrivit unui Comunicat…

- Potrivit surselor Realitatea Plus, șeful statului a facut un apel catre cei prezenți sa acționeze ca o echipa și sa realizeze ca s-a incheiat campania electroala. Mai mult, șeful statului a solicitat sa fie stabilite prioritați pentru fiecare minister, in contexul in care s-a convenit ca planul național…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita redeschiderea imediata a restaurantelor la interior, cu implementarea masurilor de siguranta sanitara, si scoaterea acestora de sub regula de 3 la mie, potrivit unei scrisori deschise adresata premierului, ministrului…

- ”In cadrul declaratiilor de presa care au avut loc la sediul institutiei, ministrul Virgil Popescu a spus ca va purta discutii impreuna cu ministrul Claudiu Nasui, pentru a-i prezenta proiectele incepute care trebuie gestionate si continuate de noul minister al Economiei. La randul sau, ministrul Claudiu…

- Ministrul propus pentru portofoliul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, a fost avizat favorabil miercuri in comisiile de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 26 de voturi ''pentru'', 16 ''impotriva'' si nicio abtinere.