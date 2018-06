Stiri pe aceeasi tema

Fanii au observat ca Nicole Cherry s-a cam ingrașat in ultima perioada. Deși cantareața pare ca se simte bine in pielea ei și se pozeaza chiar și la piscina, admiratorii i-au atras atenția ca a cam pus ea. Nicole Cherry s-a rotunjit in ultima perioada, fapt pe care l-a…

E oficial! Ionel Danciulescu și-a asumat relația cu Andreea Bododel, fosta soție a lui Tibi Balan. Directorul general al lui Dinamo a urcat pe o rețea de socializare un selfie, care a fost insoțit de un mesaj emoționant. Focoasa bruneta s-a iubit și cu Liviu Varciu in trecut.

- Miliardarul Eduard Uzunov s-a desparțit de ceva vreme de Andreea Caranda, celebra „Colombina” de la „Abracadabra”, iar, acum, in viața lui a aparut o noua tanara atragatoare! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu „Regele imobiliarelor” și noua lui iubita.…

De cateva luni, Cezar Oautu traiește o frumoasa poveste de dragoste, insa a vrut sa o țina departe de ochii curioșilor! Cel puțin pana acum deoarece au aparut primele imagini cu el și noua iubita. De-a lungul timpului, Cezar Oautu a fost extrem de discret atunci cand a…

Oficial, Margherita de la Clejani neaga faptul ca ar fi indragostita și ar avea o relație, insa, gesturile ei spun altceva. Astazi, fata Clejanilor a ieșit la o terasa de fițe din Corbeanca, o localitate aflata in apropierea…

The Weeknd și frumoasa Bella Hadid sunt protagoniștii celei mai recente impacari de la Hollywood! In ciuda faptului ca cei doi neaga faptul ca formeaza din nou un cuplu, ei au fost fotografiați de paparazzi in timp ce se sarutau…

- Ferma Vedetelor 2018. Iulia Vantur a ajuns la ferma. Iubita lui Salman Khan a luat-o prin surprindere pe Monica Barladeanu, dupa ce au aparut pe internet imagini cu aceasta la ferma. Fosta prezentatoare TV a avut cate un gand pentru fiecare concurent de la cunoscuta competiție, dar și pentru nea Rața…