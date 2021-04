Exclusiv. Relația dintre business-uri și bănci, în pandemie. Dragoste cu năbădăi sau realitate economică? Mulți dintre cei care acționeaza pe piața financiara se intreaba cum poate fi definit anul 2021 din punct de vedere economic. E un an dificil sau poate fi „explicat” din punct de vedere economic? In contextul acestei intrebari, majoritatea specialiștilor in domeniu analizeaza in prezent relația business-urilor cu bancile, modul de acordare a creditelor și nevoile companiilor in funcție de sectoarele de activitate. Fara a fi o dragoste cu nabadai, metaforic vorbind, totul insumeaza o realitate economica. Anul 2021 va fi in continuare un an de adaptare, un an in care companiile se concentreaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

