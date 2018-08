Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat, in primele sase luni ale anului, un deficit al balantei comerciale de 6,305 miliarde de lei, in crestere cu 483,3 milioane de euro fata de cel consemnat in acelasi interval din 2017, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Conform datelor oficiale,…

- Cu ocazia Universitatii de Vara de la Baile Tusnad de zilele trecute, o tema recurenta in discursurile politicienilor a fost promisiunea guvernului maghiar de a face investitii de amploare in Romania in infrastructura, adica in autostrazi, linii de cale ferata de mare viteza si retele de transport de…

- Romania a avut un deficit la bugetul general consolidat de 14,96 miliarde lei, adica 1,61% din produsul intern brut, in primele 6 luni ale anului 2018, in aceeași perioada a anului trecut se inregistrase un deficit de 6,29 miliarde lei, adica 0,77 din PIB, conform datelor publicate Ministerul Finanțelor…

- Prezentarea, de catre premierul Viorica Dancila, a bilanțului guvernarii la șase luni de mandat FIȘIERE ATAȘATE Prezentarea bilanțului la șase luni de guvernare Viorica Dancila: Buna ziua! Inainte de a incepe prezentarea bilantului primelor sase luni ale guvernului pe care il conduc, as vrea sa fac…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat azi o farsa mediatica pe care a numit-o "bilant dupa 6 luni de guvernare", afirma europarlamentarul Siegfried Muresan. Potrivit acestuia, Dancila s-a grabit sa prezinte o propaganda electorala pe post de bilant in avans, cu 6 zile inainte de implinirea…

- Un nou record istoric pentru Banca Nationala a Moldovei. Rezervele valutare au atins aproape trei miliarde de dolari, cu peste 100 de milioane de dolari mai mult fata de sfarsitul anului trecut.

- Romania a avut cea mai mare rata de crestere din lume a cheltuielilor militare in intervalul 2016-2017, se arata in datele unui raport conceput de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).Rata cresterii, de aproximativ 50%, a insumat patru miliarde de dolari (3,41 miliarde…