Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a fost batut crunt, trantit pe asfalt și lasat inconștient pe strada, agresorul fiind un taximetrist. Incidentul a avut loc pe o strada din Capitala, iar dupa ce imaginile au aparut pe Facebook Parchetul Judecatoriei Sectorului 3 a deschis dosar penal. Poliția Capitalei a transmis ca in 30…

- Un tanar in varsta de 23 de ani a fost dat cu capul de asfalt si lasat inconstient pe strada de un taximetrist, in Bucuresti. Totul s-ar fi intamplat in urma cu cateva zile, iar victima nu a depus plangere la Politie.

- Tanar batut de 23 de ami ar fi fost dat cu capul de asfalt si lasat inconstient pe strada de un taximetrist, in Bucuresti. Totul s-ar fi intamplat in urma cu cateva zile, iar victima nu a depus plangere la politie.

- Scene șocante pe o strada din București. Un tanar a fost batut cu salbaticie de un taximetrist, care l-a dat cu capul de asfalt pana l-a lasat inconștient. Scena șocanta a fost filmata cu telefonul mobil și a fost postata pe o rețea de socializare de o femeie ce a fost martor. Tanarul lovit a [...]

- Scandalul dintre Adrian Minune și „Regele Barbutului” continua! Dupa ce a povestit in exclusivitate pentru Spynews.ro totul despre acuzațiile pe care i le-a adus manelistul, respectiv ca l-ar fi dat pe mana procurorilor, Oneața a dezvaluit ca nu a fost prima data cand exista scantei intre ei. Da, da,…

- Este mare, mare scandal in lumea muzicii de petrecere! Celebrul Oneața, supranumit „regele barbutului” și Adrian Minune au ajuns la cuțite. Motivul? Dezamagirea pe care o simte Oneața, fața de omul pe care susține ca l-a ajutat cel mai mult in viața și care i-a „copt-o” fix cand nu se aștepta. Spynews.ro…

- In ultima perioada, Mihai Albu a trecut prin momente grele, dupa ce mama lui s-a imbolnavit grav și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Designerul a facut declarații emoționante despre cea care i-a dat viața și despre momentele dificile din viața lui. „Am o relație foarte buna cu mama mea. Am grija…

- „In seara zilei de 29 octombrie am fost invitat de Adrian-Minune la un botez unde el era naș. M-am prezentat la locație, am fost primit la intrare de catre Adrian și cumatrul lui din seara respectiva, pe nume Onila. Am fost condus la masa unde mai erau mai multe persoane, unde am și luat loc. Dupa…