Stiri pe aceeasi tema

- In jurul Biancai Dragușanu roiesc toți barbații, dar cei cu care vedeta a aparut in ultima perioada sunt Alex Bodi și Gabi Badalau, fostul și actual iubit al vedetei. In ultimele luni multe s-au spus despre triunghiul format de cei trei, insa a caror legatura nu pare a se termina.

- In urma cu scurt timp, Gabi Badalau a dat vestea ce a zguduit intreg showbiz-ul autohton! Celebrul afacerist a anunțat desparțirea de Bianca Dragușanu, atunci cand nimeni nu se aștepta. Cu siguranța, cea mai mare curiozitate a fanilor a fost ce face diva in acest timp. Iata așadar cu cine s-a afișat…

- Bianca Dragușanu a trecut prin momente cumplite in ultima perioada. Dupa scandalul dintre ea și fostul soț Alex Bodi, care pare sa nu se mai incheie nici acum, cand blondina este pe punctul de a se casatori cu noul ei iubit Gabi Badalau, controversatul designer a povestit la Teo Show de la Kanal D problemele…

- Alex Bodi a oferit declarații exclusive pentru Antena Stars despre altercațiile cu Bianca Dragușanu și acuzațiile care ii sunt aduse din partea fostei sale soții. Afaceristul a ținut sa specifice ca toate intalnirile au fost simple coincidențe și nu are intenția de a o desparți pe blondina de Gabi Badalau.

- Dupa ce s-au intalnit la un salon de infrumusețare, unde au avut o altercație, Bianca Dragușanu și Alex Bodi par ca nu mai termina odata povestea de amor cu nabadai. Furios, Alex Bodi l-a sunat pe Gabi Badalau sa o dea pe Bianca Dragușanu de gol Acum, se pare ca Alex Bodi și-a ieșit din […] The post…

- Nu s-a mai putut abține și a rabufnit. Ziua și scandalul pentru Bianca Dragușanu și Gabi Badalau. Tanarul afacerist a jingit-o fara scrupule pe frumoasa blondina, in timp ce designerul are doar cuvinte de lauda la adresa actualului ei iubit. Ce s-a intamplat intre cei doi și ce i-a spus fiul baronului…

- Premierul Florin Cițu susține ca nu raspunde ”acuzațiile celor din opoziție”, ca replica la acuzațiile foarte dure lansate de fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu. ”Nu comentez declarațiile celor din opoziție in fiecare zi. In același timp avem o pandemie de gestionat, lucruri importante…

- Cand toata lumea spera la o impacare, Claudia Patrșcanu arunca bomba in scandalul cu Gabi Badalau. Prima reacție a artistei, dupa infațișarea la tribunal cu tatal copiilor sai. Razboiul dintre cei doi este pe departe de a se incheia prea curand, iar declarațiie cantareței stau drept dovada. Iata ce…