EXCLUSIV - RAPORT DEVASTATOR AL CURTII DE CONTURI CU PRIVIRE LA JAFUL DIN PRIMARIA BUZAU! Cum a pus mana Toma pe imobilele scolilor din municipiu si terenurile aferente acestora (S-A INTELES CU DIRECTORII SI CA-URILE pe o parte din “uium”?). Colaboratorii

- Monumentele naturale Babele si Sfinxul sunt si raman in domeniul public al orasului Busteni. Dosarul soluționat de Curtea de Apel Pitești nr. 4994/120/2015* vizeaza delimitarea teritoriala dintre cele doua localitați, orasul Busteni si comuna Moroieni, respectiv dintre cele doua judete, Prahova…

- Crime de razboi, inclusiv viol, tortura, execuții și detenție a copiilor, au fost comise de Rusia in zonele pe care le ocupa in Ucraina, a declarat vineri șeful unui organism de ancheta mandatat de ONU, relateaza Reuters.

- Primaria Brașov a fost amendata pentru nerespectarea unor proceduri in derularea achizitiilor publice. Amenzile vor fi suportate de angajații care nu si-au indeplinit atributiile. Functionari din Primaria Brașov au achitat trei amenzi in valoare totala de 15.000 de lei aplicate institutiei. Acestea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, ca obiectivul Curtii de Conturi este acela de “institutie puternica, independenta, capabila sa exercite un control eficient asupra tuturor entitatilor statului”, mentionand ca digitalizarea reprezinta o reala provocare pentru Guvern si pentru institutiile statului,…

- Romanii ar putea avea o noua zi libera incepand de anul viitor daca Parlamentul va adopta propunerea privind introducerea datei de 6 ianuarie pe lista zilelor de sarbatoare legala. Introducerea datei de 6 ianuarie in lista zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, in cazul in care Camera…

- O emisiune cu noutati si exclusivitati despre activitatile si proiectele de la Muzeul Judetean Buzau - TV NEWS BUZAU - "RAPORT SPECIAL", cu Iulian Gavriluta. "Muzeul Judetean Buzau la raport! Activitati si publicatii" - Dr. Daniel Costache, manager MJB. Despre viitoarea expozitie in care se va prezenta…

- Șase romani au incercat sa jefuiasca, in noaptea de sambata spre duminica, o fabrica a brandului de lux Chanel. Jaful a eșuat din cauza promptitudinii agenților de paza, doi dintre hoți a fost prinși, iar unul a fost condamnat la șase luni de inchisoare in urma unei proceduri simplificate, informeaza…

- Presedintele Joe Biden a facut publica una dintre primele imagini ale telescopului Webb, iar aceasta este cea mai profunda vedere a universului capturata vreodata, potrivit CNN. Imaginea prezinta SMACS 0723, unde un grup masiv de roiuri de galaxii actioneaza ca o lupa pentru obiectele din spatele lor.…