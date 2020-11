Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Un student albaiulian da in judecata Universitatea din Bucuresti: Care este motivul procesului Un student albaiulian a dat in judecata Universitatea din Bucuresti din cauza creșterii taxelor pentru studenti fara sa se respecte contractul de studii. Andrei Nicolae Popa este student la Facultatea…

- Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local aduce la cunostinta cetatenilor si operatorilor economici publicarea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanta in anul 2021, in conformitate cu dispozitiile art.7…

- ​Doi IT-iști care lucrau la Google au plecat din compania americana și și-au deschis un startup de livrari cu mașini autonome, care, a ajuns acum, dupa 4 ani, sa valoreze 5 miliarde de dolari, potrivit presei internaționale. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Fostul mijlocaș al celor de la Rapid și Dinamo, Danuț Lupu a acceptat invitația directorului Gazetei Sporturilor, Ovidiu Ioanițoaia, de a participa la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de pe GSP.RO. Lupu nu este de acord cu strategia lui Dinamo in ceea ce privește acțiunile care-l au in prim-plan pe…

- Europarlamentarul Clotilde Armand, candidat la Primaria sectorului 1 al Capitalei, precizeaza, referitor la acuzatiile care i s-au adus in legatura cu contractele de consultanta cu primariile pentru un proiect destinat combaterii poluarii cu nutrienti finantat de Banca Mondiala, ca aceste contracte…

- Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) solicita universitaților sa prezinte clar studenților mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu și sa reduca taxelor de școlarizare, deoarece activitațile didactice se realizeaza online.Potrivit unui comunicat transmis…

- Șase din cei opt foști angajați ai companii de construcții Glorinal, reținuți in cadrul perchezițiilor din 7 septembrie, au fost plasați in arest preventiv pentru 30 de zile, iar un alt figurat va sta in arest la domiciliu.

- Opt fosti angajati ai unei companii de constructii din Chisinau au fost retinuti luni, 7 septembrie, dupa ce ar fi folosit in scopuri personale banii investiti de persoanele care intentionau sa achizitioneze un apartament. Prin urmare, compania a falimentat, iar clientii companiei au ramas fara apartamente…