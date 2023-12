Stiri pe aceeasi tema

- Intrata in atenția presei, dupa casatoria din 2006 cu fostul om de afaceri Irinel Columbeanu, Monica Gabor avea sa infierbanteze imaginația multora, mai ales ca era deja un model de succes. Dar, deși astazi arata la fel de bine, puțini sunt cei care au vazut cum arata fosta soție a lui Irinel Columbeanu…

- Catalin Bordea și Livia, unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea mondena romaneasca, au ales sa iși spuna „adio” brusc, luand pe toata lumea prin surprindere. Comediantul a vorbit deschis despre traumele suferite in urma divorțului, in cadrul podcastului „Confruntarea” – La Fileu, intr-o discuție…

- Daniel Onoriu a ajuns la capatul puterilor sale! Fostul pilot iși dorește cu orice preț desparțirea de fosta soție. Dupa separarea de fosta iubita, Daniel Onoriu pare mai convin ca niciodata ca vrea sa renunțe definitiv și la legamantul dintre el și Isabela. Iata declarațiile facute, in urma cu puțin…

- Eveniment Ordin de protecție provizoriu și dosar penal pentru un barbat din Mavrodin care și-ar fi agresat fizic fosta soție noiembrie 20, 2023 13:13 Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Nanov au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de violența in familie și au emis…

- In ultima vreme, tot mai multe cupluri celebre au ajuns la final de drum. Publicul a fost martorul unor desparțiri șocante, la care nimeni nu s-ar fi așteptat vreodata. Aflam acum ca și Meryl Streep și soțul ei divorțeaza, dupa 45 de ani de casnicie. Meryl Streep și Don Gummer divorțeaza Un nou divorț…

- Este situația soților M, in varsta de 78 și 79 de ani, care au ajuns in același serviciu de tip rezidențial, Centrul de ingrijire și asistența pentru persoane adulte cu dizabilitați Pucioasa, soțul in anul 2014, iar soția in anul 2021. Povestea lor de iubire a inceput in anul 1972 cand s-au casatorit…