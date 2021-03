Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a actiunilor de audit financiar si control audit de conformitate desfasurate in perioada 1 ianuarie 2020 11 decembrie 2020 la unitatile administrativ teritoriale ale judetului Constanta si la entitatile din subordinea acestora, au fost constatate inregistrari contabile eronate si neconcordante…

- Curtea de Conturi a efectuat un audit financiar la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din comunele Avram Iancu și Vidra. Urmare a acestui audit s-a stabilit o serie de abateri de la disciplina financiara in utilizarea banului public și in cazul a doua comune din Munții Apuseni. • Comuna Avram…

- Dezbaterile la „Ora prim-ministrului”, la care participa premierul Florin Citu, au inceput, luni ora 17.00, in plenul Camerei Deputatilor. Dezbaterile au avut loc la solicitarea grupului parlamentar al PSD, tema fiind” Bugetul taierilor: moartea economica a Romaniei”. Premierul Florin Cițu, prezent…

- La mai bine de o saptamana de la petrecerea de pomina, cu manele și dedicații de 2.000 de euro, organizata ilegal de deputata PSD Giurgiu, Elena Dinu, au aparut și primele sancțiuni aplicate de polițiștii de la IPJ Giurgiu. 900 de lei, amenda medie aplicata de IPJ Giurgiu „In urma verificarilor efectuate…

- Chemat in plenul Camerei Deputaților de catre PSD, la „Ora prim-ministrului”, pentru a da explicații privind bugetul pe 2021, premierul Florin Cițu a spus ca solicitarea social-democraților nu are, de fapt, legatura cu acest subiect. Premierul Florin Citu a fost prezent in plenul Camerei Deputatilor,…

- Inainte de a ajunge vicepreședinte al Autoritații de Audit de la Curtea de Conturi a Romaniei, baronul PSD de Giurgiu, Niculae Badalau, a fost și ministrul Economiei in cabinetul Dancila intre 20 noiembrie 2018 și 4 noiembrie 2019. In acesta perioada afacerile familiei sale in domeniul lucrarilor de…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat ca doreste ca, impreuna cu Curtea de Conturi, sa puna la punct o procedura prin care rapoartele acestei institutii sa fie evaluate la nivelul unei comisii speciale parlamentare, astfel incat acestea sa aiba „sa aiba mai multa forta” si un rezultat „mai…