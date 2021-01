Stiri pe aceeasi tema

- Manifestatii de amploare pentru sustinerea opozantului Kremlinului Sotia lui Alexei Navalnii, Iulia Navalnaia, a fost arestata, sambata, la Moscova, unde are loc una dintre manifestatiile de sustinere a opozantului Kremlinului, relateaza cnn.com. Iulia Navalnaia a postat pe Instagram o imagine cu ea…

- Mii de susținatori ai activistului Alexei Navalnii au ieșit sambata la proteste in mai multe orașe ale Rusiei pentru a cere eliberarea acestuia. Manifestantii s-au incaierat cu polițiștii. In doar cateva ore, oamenii legii au facut zeci de rețineri.

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a cerut duminica autoritatilor ruse sa il elibereze imediat pe dizidentul Alexei Navalnii, transmite Reuters, arata Agerpres. Navalnii a fost retinut duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova.…

- Politia rusa a arestat duminica mai multi sustinatori ai opozantului Alexei Navalnii, inainte de aterizarea acestuia la Moscova, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Navalnii a decolat dupa-amiaza din Berlin, pentru a reveni in Rusia, desi autoritatile din tara sa au avertizat ca ar putea fi…

- O ancheta pentru ”frauda pe scara larga” a fost deschisa in Rusia, vizandu-l pe opozantul Alexei Navalnii, care este in convalescenta in Germania dupa ce ar fi fost otravit, au anuntat autoritatile de la Moscova. Navalnii denunta o “isterie” a Kremlinului, informeaza AFP.

- In conferința anuala susținuta de Putin, liderul de la Moscova a spus ca dezvaluirile Bellingcat „nu sunt o investigație, ci sunt o scurgere de materiale de informații americane".Putin a declarat ca acuzațiile potrivit carora FSB se afla in spatele otravirii lui Navalnii in orașul siberian Tomsk - mai…

- In Torino, protestatarii au aruncat cocktailuri Molotov spre fortele de ordine, in Milano au fost folosite gaze lacrimogene impotriva demonstrantilor, iar violente au fost raportate si in Napoli, unde au avut loc proteste mai multe zile. Manifestari au avut loc si in Roma si Palermo, relateaza BBC.…