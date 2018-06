Stiri pe aceeasi tema

- Zecile de mii de manifestanti transportati sambata, 9 iunie, in Piata Victoriei din Bucuresti, la „mitingul impotriva abuzurilor“, au fost hidratati cu apa plata de la Azuga Waters, firma in insolventa, cu zero angajati, care ii apartine lui Valerii Moraru, (inca) patronul echipei Rapid, scrie in exclusivitate…

- Bogdan Lobont se retrage azi, la amicalul cu Finlanda, live blog pe www.prosport.ro, de la ora 20.30. "Pisica" are 40 de ani si o cariera de invidiat in spate, una in care a jucat alaturi de nume uriase ale fotbalului mondial, Hagi, Gica Popescu, Chivu sau Ibrahimovic. L-a asezat in ofensiva primului …

- Deși inițial programasera meciul cu Rapid pe stadionul de la Chiajna, conducerea CSA Steaua va muta derby-ul cu rivala din Liga a 4-a. Astfel, dupa o ședința maraton, ținuta joi seara, conducerea CSA a decis ca partida cu Rapid, care se va juca pe 13 sau 14 aprilie sa se joace pe Arena Naționala, potrivit…

- Fostul presedinte al FRF, Mircea Sandu, a vorbit la ProSport LIVE si de soarta Universitatii Craiova, echipa ce apartinea lui Adrian Mititelu si a fost dezafiliata. "Regret foarte mult ca Universitatea Craiova a incaput pe mainile unor borfasi. Eu stiu in ce sistem s-a jucat...in…

- Nicolae Stanciu, fost capitan al Rapidului, va prelua functia de director general al Academiei Rapid. Acesta a explicat la ProSport LIVE care e situatia echipei din liga a patra, cum poate renaste noul Rapid, ce se intampla cu arena din Giulesti, dar a atins si subiectele Valerii Moraru, omul care…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, la RTV, ca desecretizarea protocoalelor trebuie facuta "cat mai rapid", afirmand ca pozitia presedintelui Klaus Iohannis este "apa de ploaie".