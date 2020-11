Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi, fostul sot al Biancai Dragusanu, a fost arestat preventiv, joi seara, in dosarul deschis pentru trafic de persoane și proxenetism. Tribunalul Craiova a decis, joi, arestarea preventiva pentru 30 de zile a opt persoane reținute inca de miercuri, dupa percheziții facute in mai multe județe…

- Persoana vatamata a aratat ca intr o convorbire inculpatul i a spus ca este cautata de mai multe persoane din mediul interlop. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta.Judecatorii de la Tribunalul Constanta au luat o prima decizie in dosarul in care procurorii DNA au dispus trimiterea…

- Ce se intampla azi cu Piedone. Zi importanta astazi pentru noul primar ales al Sectorului 5. Miercuri dupa-amiaza se judeca noul termen la Curtea de Apel București in dosarul Colectiv. Cele doua judecatoare vor da astazi decizia finala. Toata lumea așteapta sa vada care va fi soarta caștigatorului de…

- Fiica Clejanilor a fost pusa sub acuzare de procurori pentru consum de droguri. Povestea care o are in centru pe Margherita pare sa nu mai aiba final. Ionita si Viorica de la Clejani trec prin momente grele dupa ce s-a dovedit ca fata lor a consumat substanțe interzise. Mai multe detalii, in continuare.…

- Lovitura de teatru! PNL a ramas fara candidat la Primaria Calinești dupa ce Tribunalul Argeș a invalidat dosarul fostului primar Nicolae Gavrilescu, care fusese condamnat de ICCJ, in trecut, pentru conflict de interese. Candidatura fostului edil, ex-membru PSD, PD-L și acum PNL, a fost contestata de…

- La aproape un an de la accidentul care i-a schimbat viata lui Mario Iorgulescu, a fost luata o decizie radicala. Ce se intampla cu judecatorul care se ocupa de caz?! Mario Iorgulescu, judecat de un magistrat controversat Dosarul fiului lui Gino Iorgulescu, seful LPF, acuzat de omor si si conducere a…

