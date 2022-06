Stiri pe aceeasi tema

- Piața Obor, loc istoric in Capitala și celebru pentru micii sai, este, mai nou, și scena pentru muzica trap, manele și mixuri de DJ. Cațiva tineri pasionați de muzica au ales sa promoveze artiștii din underground in zone din București mai puțin obișnuite cu astfel de acte. „Urc scara pan' la cer yo/Lumea-mi…

- Scandal de proporții in lumea muzicii populare! Gheorghe Turda ii aduce Mioara Velicu acuzații dure cu privire la Ansamblul Ciocarlia. Mioara Velicu a avut prima reacție in exclusivitate la Antena Stars in urma replicilor dure facute de Gheorghe Turda. Iata ce a marturisit cantareața!

- Luminița Anghel nu are parte de liniște, dupa ce fiul ei adoptiv face acuzații grave la adresa lui Silviu Dumitrache. David Pușcaș susține ca ar fi fost agresat fizic de catre soțul celebrei cantarețe. Ce s-ar fi intamplat, de fapt. David Pușcaș susține ca ar fi fost batut de soțul Luminiței Anghel…

- Barbatul in varsta de 39 de ani a fost retinut si dus la Sectia de Politie 23 din Capitala. In prezent, acesta este cercetat pentru ultraj.Barbatul a facut un adevarat scandal cu politistii pe strada. A refuzat sa se legitimeze si chiar s-a blocat in interiorul masinii pentru ca politistii sa nu il…

- „Este un vecin cu care avem probleme din 2018, ne-a terorizat”, spune preotul Vasile Loghin (foto sus) in apararea lui, adaugand: ” El a pus și camere de luat vederi in atelierul lui. I-am spus sa nu ma mai filmeze” Preotul Vasile Loghin de la Biserica “Maica Precista” din Pitești (situata in spatele…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Rodica Mitran a marturisit ca a fost „atacata” de mai mulți colegi din lumea muzicii populare. Cum gestioneaza artista aceasta situație, dupa aproape 40 de ani de cariera. Cantareața a fost afectata multa vreme din cauza rautaților spuse de cei din jur.

- Raluca Pastrama e insarcinata a treia oara . Așa a revenit in vizorul presei, la un an de cand s-a aflat ca ea și Pepe au divorțat. Vedeta deja și-a refacut viața, e fericita alaturi de partenerul ei. De cand s-a separat legal de Pepe, Raluca Pastrama, care a pastrat numele lui, Pascu, dupa divorț,…