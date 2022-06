Stiri pe aceeasi tema

- Ana Morodan se pregatește sa intre in operație. „Contesa Digitala” s-a filmat in clinica in care iși va face operația de micșorare și ridicare a sanilor, chiar cu puțin timp inainte de intervenție.

- Ana Morodan este una dintre cele mai iubite și apreciate influencerițe de la noi din țara. Cu aproape jumatate de milion de urmaritori pe rețelele de socializare, vedeta a reușit sa iși creeze o comunitate, cu care impartașește, in mod constant, tot ceea ce face. De curand, vedeta a marturisit ca are…

- Haziran traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, asta dupa ce e iubita lui Luis Gabriel a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Frumoasa vedeta se afla internata in spital. insa a vrut sa-și țina fanii la curent cu starea ei de sanatate, motiv pentru care a facut primele declarații despre…

- Bogdan de la Ploiești a aparut pe rețelele de socializare cu bandaje pe toata fața, in special in zona nasului, unde a avut parte de o operație de deviație de sept. Iata ce a declarat cantarețul.

- Fostul președinte Traian Basescu a fost externat din spital, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral, iar astazi a ajuns in Romania, la vila din Primaverii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

