Stiri pe aceeasi tema

- Catrinel Sandu a ajuns de urgența la spital. Fosta bebelușa de la Cronica Carcotașilor se confrunta cu probleme de sanatate și a intrat pe mana medicilor. Cand totul parea sa se așeze la locul lui, iata ca indragita Catrinel Sandu a ajuns la spital. Aceasta a postat pe contul sau de Facebook o imagine…

- Catrinel Sandu a ajuns de urgența la spital. Prietenii virtuali ai acesteia s-au ingrijorat atunci cand au vazut fotografia postata de aceasta, in care apare cu perfuzia in mana. In imagine, Catrinel apare cu o branula in mana, semn ca starea ei de sanatate nu este una buna. Catrinel Sandu nu a dezvaluit…

- O lectie impresionanta despre cum sa iei viata de la capat, dupa un divort zdrobitor, la 40 de ani, de barbatul cu care parea ca are familia perfecta. Si o discutie sincera despre farmecul unei noi iubiri. Catrinel și noul iubit, in Brașov Am lasat in urma imaginile cu ea, Gabriel Trifu si cele doua…

- Catrinel Sandu s-a logodit cu iubitul ei, Steve. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste, insa blonda il ține departe pe acesta, de ochii curioșilor. La 6 luni de cand s-a pronuntat divortul de Gabriel Trifu, fosta bebelusa de la ”Cronica carcotasilor” (PRIMA TV) a primit un inel superb cu diamante…

- Catrinel Sandu, despre relatia cu fostul sot, Gabriel Trifu. Cei doi au impreuna doua fetițe, insa au ramas in relații bune, astfel ca micuțele merg la tatal lor atunci cand timpul le permite. In prezent, Catrinel Sandu traiețte o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Steve, care a cucerit-o definitiv…

- Catrinel Sandu este in culmea fericirii! Iubitul ei a ajuns in Romania, iar ea l-a asteptat emotionata in aeroport. Cunoscuta blonda a fost nerabdatoare pe tot parcursul asteptarii si imediat cum l-a vazut pe Steve l-a imbratisat si l-a sarutat.

- Iubitul lui Catrinel Sandu, Steve, vine pentru prima data in Romania pentru a-și petrece vacanța impreuna, iar aceasta povestește ca traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Frumoasa blonda in varsta de 41 de ani, a venit in Romania insoțita de cele doua fete ale sale, Sara și Lara, iar noul…

- Ultimii doi ani din viata lui Catrinel Sandu au fost cumpliti. A aflat ca soțul o inșala, a plans și a suferit enorm. Dar soarele a rasarit și pe strada ei. In viața sa a aparut un alt barbat, un stomatolog cu propria clinica in America. A fost vremea schimbarilor majore, pentru ca coregrafa…