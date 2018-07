Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Anca Pandrea (72 de ani) a fost internata, joi seara (27 iunie), la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident. Vecinii au gasit-o cazuta in locuința sa, plina de sange. Se pare ca actrița a cazut și și-a spart capul, dar acum se simte mai bine. „Am avut…

- Retinerea Carinei Turcanu, membra in consiliul de administratie al Inter RAO, sub suspiciunea de spionaj (in favoarea Romaniei) reprezinta unul dintre cele mai rasunatoare scandaluri din acest an in Rusia, noteaza luni cotidianul popular Moskovski komsomolet (MK), scrie Digi24.ro.

- Dana Mariajuana a intampinat mai multe greutați de-a lungul timpului, cea mai recenta perioada neagra din viața ei a fost cand i-a murit tatal. Vedeta a recunoscut ca are probleme de sanatate, a ajuns chiar și la psihiatru și urmeaza un tratament lunar, care o liniștește. “M-a ajutat familia, am ajuns…

- Liderul WTA, Simona Halep, castigatoare la Roland Garros, a sosit, luni, la Bucuresti, ea fiind primita la Salonul Oficial de la Aeroportul Henri Coanda. Simona Halep a coborat din avion avand in brate o replica in miniatura a trofeului cucerit la Roland Garros, Cupa Suzanne Lenglen.

- Jaime Penedo a dezvaluit de ce a semnat prelungirea cu Dinamo, ce așteptari are de la viitorul sezon și, mai ales, de la Mondialul ce incepe pe 14 iunie. Jaime Penedo a plecat duminica la pranz spre Rusia sa se alature naționalei din Panama pentru meciurile de la Mondiale cu Anglia, Belgia și Tunisia.…

- O tanara asistenta medicala in varsta de 27 de ani, nepoata ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, a fost gasita decedata in locuinta sa, marti seara. Primele informatii de la fata locului ar indica o posibila sinucidere. T&ac...

- Dupa ani de stres, din cauza celor doua procese, cel de divorț cu Vincenzo Castellano și cel de recunoaștere a paternitații lui Alex Velea, Antonia poate sa treaca la un alt capitol al vieții sale.

- Lidia Fecioru s-a confruntat cu serioase probleme de sanatate la viața ei. Bioenergoterapeutul a vorbit despre una din cele mai grele intervenții chirurgicale. „Sunt foarte mulți oameni care cand au dureri de oase carora nu le poți gasi o explicație. Sunt multe infecții dentare care nu dor.…