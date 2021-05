Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a fost intrebat, vineri, in cadrul unei conferințe de presa, daca “s-a certat cu frizerul”, intrebarea fiind “pe buzele multor bucureșteni”. Nicușor Dan a ras și a propus un sondaj de opinie sa vada daca bucureștenii l-ar vrea tuns scurt. In urma cu 5 ani,…

- Primarul general Nicușor Dan nu pune mana pe portiera mașinii, ci așteapta sa vina cineva sa-i deschida ușa. Conform unor imagini publicate de DCNews, abia dupa ce un polițist vine sa ii deschida ușa mașinii, primarul general se urca in spate. In octombrie 2020, Nicușor Dan spunea ca se va deplasa…

- Bugetul Capitalei a fost adoptat, vineri, dupa ce consilierii PNL si cei ai USR-PLUS au ajuns la o ințelegere in acest sens. Potrivit antena3.ro, 34 de consilieri au votat pentru, 5 impotriva si 15 s-au abtinut. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, de vineri dimineața, ca au fost…

- Florin Cițu a anunțat, marți, ca nu va aproba bani de la bugetul de stat pentru a plati datoriile Capitalei, pentru a susține intrarea in incapacitate de plata. Asta dupa ce nu s-a ajuns la un consens in privința bugetului Capitalei pentru 2021, care este și acum este blocat pentru nu a fost votat.…

- Primarul general al Capitalei nu are incredere in viceprimari, astfel ca și-a delegat atribuțiile, conform unui document obținut de Sursa Zilei, city-managerului Diana Punga, fosta sa șefa de cabinet și fosta sa colega de ONG. Nicușor Dan este in carantina, dupa ce fiica sa a fost testata pozitiv cu…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a adus un val de critici la adresa ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, a secretarului de stat Andreea Moldovan și la adresa lui Raed Arafat,șeful DSU, susținand ca trebuie facuta o analiza a situației de la Spitalul Foișor și apoi “sa fie stabiliți vinovații”.…

- Nicușor Dan a afirmat intr-un interviu televizat ca vizeaza un al doilea mandat la Primaria Capitalei. El și-a justificat intenția prin faptul ca marile proiecte dureaza foarte mult pana la implementare. In schimb, a respins orice intenție de a candida la prezidențialele din 2024. Nicușor Dan a explicat,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a ieșit, vineri, intr-o conferința de presa privitoare la ultimele sale masuri, dar comentariile pe pagina sa de Facebook au curs șiruri-șiruri doar cu privire la coafura sa. Nicușor Dan și-a transmis conferința pe pagina personala de Facebook, insa oamenii…