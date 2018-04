Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbați din Targu Carbunești și Jupanești, județul Gorj, au ajuns pentru 24 de ore in arest, dupa ce s-au luat la bataie pe terasa unui bar din Targu Carbunești. Cei patru au varste intre 23 și 46 de ani și s...

- "Sunt perchezitii ale procurorilor DNA la Primaria Targu-Mures si au fost ridicate documente referitoare la situatia transportului public local pe care procurorii le verifica. Este vorba despre lucruri care au mai facut obiectul unor verificari incepand cu anii trecuti. Noi nu avem probleme cu transportul…

- Proiectul „Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din Municipiul Ramnicu Valcea” ramane tot o enigma in viziunea noastra atata timp cat executivul local evita sa ne raspunda concret la intrebari preferand de fiecare data sa ne „arunce” raspunsuri incoerente. Așadar, printr-o cerere transmisa…

- …in condițiile in care Ghibirdic, administratorul public, declara ca: ”nemaifiind resurse, pe cine, ce voiați sa facem?”, bugetul local este efectiv calcat in picioare. Gutau considera ca miliardele de lei aruncate pe banci, coșuri de gunoi, locuri de joaca, achiziție sediu primarie, pavele, mașini,…

- Primariile vor putea plati salariile functionarilor din excedent bugetar. Guvernul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta in acest sens. Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut ministrului "sa nu se faca de ras".

- ACUM POȚI VEDEA FILMUL COMPLET! BATAIA de Borsa: Un borsean de 39 de ani, BATUT in timp ce se afla intr-un local public.VIDEO+FOTO Aseara, la ora 20.45, personalul medical din cadrul Spitalului Borsa a sesizat politia ca la unitatea medicala s-a prezentat un barbat de 34 de ani, din oras, ranit in…

- The Executive intends to update legislation with regard to policies for the Diaspora in the governing programme, in order to support the process of Romanians' return from abroad and to assist the local public administration authorities in concluding town-twinning and cooperation agreements with local…