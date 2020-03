Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Alex Bodi și Bianca Dragușanu au hotarat sa se desparta oficial, divorțand și in fața notarului, celebrul om de afaceri s-a razgandit și are ganduri de impacare. Alex Bodi a declarat in exclusivitate pentru Spynews.ro ca vrea sa formeze din nou un cuplu cu frumoasa blondina, lasand in urma toate…

- De la divorț, Bianca Dragușanu și Alex Bodi continua sa puna pe jar o țara intreaga! Declarații halucinante, acuzații care mai de care și pare-se ca vor mai urma multe altele! Acum, Alex Bodi a explicat totul despre episodul in care Bianca Dragușanu ar fi incercat sa se sinucida. De atunci, ar fi pornit…

- Alex Bodi a facut dezvaluiri scandaloase despre Bianca șidespre modul in care iși crește fiica. Invitat la Vorbește Lumea, faceristul adat de ințeles ca fosta soție a lui Victor Slav nu este o mama așa cum vrea sapara.Pe 10 martie, Bianca Dragușanu și Alex Bodi au semnat actele de divorț. Afacertistul…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au divorțat in aceasta dimineața la notar, insa așa cum era de așteptat, evenimentul nu a fost lipsit de incidente. Bianca Dragușanu a venit la notar insoțita de doi bodyguarzi, iar acest aspect l-a infuriat foarte tare pe Alex Bodi care, se pare, ar fi incercat sa o convinga…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au divorțat astazi la notar, iar vedeta a facut primele declarații dupa ce a semnat actele. Evenimentul nu a fost lipsit de incidente. Cei doi s-au certat, iar la un moment dat, vedeta i-a aruncat telefonul pe geam, fostului ei soț. Bianca și Alex Bodi au facut primele…

- Bianca Dragusanu si Alex Bodi au semnat actele de divort marti, 10 martie 2020, la un cabinet notarial din Bucuresti. Bianca Dragusanu a iesit nervoasa din cabinet, iar prima ei reactie a fost: "Mi-a luat telefonul!". Vedeta a precizat ca Alex Bodi i-a spart device-ul. Intrebata de SpyNews daca este…

- Alex Bodi i-a trimis sotiei sale, printr-un executor judecatoresc, o inștiințare conform careia aceasta trebuie sa se prezinte, marți, 10 martie 2020, la notar, acolo unde ar urma sa rupa orice legatura legala, scrie SpyNews. Astfel, de data aceasta, Alex Bodi este cel care a inaintat actele de divorț…

- Un document bomba a ajuns in posesia Spynews.ro, iar protagoniști sunt Bianca Dragușanu și Alex Bodi. Cei doi, care s-au tot desparțit și impacat de-a lungul timpului, urmeaza sa ajunga la tribunal, pentru a divorța.