- Universitatea Craiova a ratat șansa sa ia titlul dupa 29 de ani. In „finala campionatului”, cu CFR Cluj, Nistor a deschis scorul dupa numai 10 minute, iar oltenii visau cu ochii deschiși. Ba mai mult, au continuat sa atace, iar Mihaila și Cosic au avut ghinion. CFR a egalat in minutul 36, dupa o faza…

- CFR Cluj a devenit campioana Romaniei pentru a șasea oara și a triumfat pentru al treilea sezon consecutiv. CFR Cluj este vechea și noua campioana a Romaniei! Ardelenii au caștigat Liga 1, dupa 3-1 cu CS Universitatea Craiova, intr-un meci jucat cu titlul pe masa, pe stadionul ”Ion Oblemenco”. CFR…

- CFR Cluj este noua campioana a Romaniei, dupa victoria obtinuta chiar pe terenul celor de la CSU Craiova, scor 2-1. A fost un format folosit pentru prima data in istorie pentru deciderea campioanei Romaniei. Comitetul Executiv al FRF a decis luni ca in caz de egalitate sa se continue cu reprize de prelungire…

- Finala Ligii 1 din aceasta seara, dintre Craiova și CFR Cluj, este una cu adevarat speciala. In cazul victoriei „feroviarilor”, ardelenii și antrenorul Dan Petrescu ar intra in istoria campionatului! CRAIOVA– CFR CLUJ, liveTEXT de la 20:30 » FINALA pentru titlu: prelungiri și penalty-uri in caz de…

- FCSB - CFR Cluj 18 iulie 2020. Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru meciul FCSB - CFR Cluj, programat, sambata, de la ora 21.00, in etapa a opta din play-off-ul Ligii I. Kovacs va fi ajutat la cele doua linii de Vasile Marinescu si Ovidiu Artene. Rezerva va fi Lucian Rusandu,…

- Sergiu Bus a fost contactat deja de Gigi Becali, insa negocierile au picat rapid, dupa ce atacantul a refuzat sa mearga la FCSB din cauza salariului mic propus. Atacantul a cerut un salariu lunar de 15.000 de euro si o prima de instalare de 150.000 de euro. Gigi Becali n-a vrut sa auda si a recunoscut…

- Ritmul ultraaccelerat al campionatului a fost nevoit sa faca o pauza la mijlocul saptamanii in curs pentru a face loc meciurilor din mansa I a semifinalelor Cupei Romaniei; Sepsi Sfantu Gheorghe – Politehnica Iasi (disputat aseara) si Dinamo – FCSB (astazi, ora 20:00). Etapa din week-end in play-off…

- CFR Cluj i-a gasit deja inlocuitor lui George Țucudean, fotbalist care nu-și va mai prelungi contractul cu campioana en-titre. In „Gruia” ar urma sa ajunga Mumuni Shafiu, un ghanez de 25 de ani. Shafiu a marturisit in presa din țara natala ca a dat probe la CFR Cluj inainte ca pandemia de coronavirus…