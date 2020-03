Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a anunatt ca divorteaza de George Burcea. Prin intermediul contractului prenupțial, ea ramane cu tot ce a venit, el cu ce a avut inainte de casnicie. Conform Spynews.ro, Andreea Balan ramane cu o casa de 500 de mii de euro, un apartament de 100 de mii de euro, un alt apartament…

- Andreea Balan a confirmat, intr-o postare facuta de curand pe rețelele de socializare, desparțirea de soțul ei George Burcea. Deși pana acum a refuzat sa vorbeasca despre acest subiect, artista a decis ca este momentul sa spuna lucrurilor pe nume și a confirmat separarea de George intr-un mesaj postat…

- Zilele acestea, detalii șocante au ieșit la iveala despre cuplul Balan- Burcea. Actorul a fost prins drogat la volan, in urma unui scandal care ar fi avut loc in locuința interpretei, iar acum cei doi sunt la un pas de divorț. Nașul lor, Aurelian Temișan, a avut prima reacție pe contul de socializare.Aurelian…

- Situatia dintre Andreea Balan si George Burcea ii tine pe jar pe fani. In presa au aparut zvonuri potrivit carora cei doi s-ar fi despartit, insa niciunul dintre ei nu a vrut sa faca pana acum nicio declaratie oficiala.

- La scurt timp dupa ce s-a spus ca Andreea Balan și George Burcea sunt la un pas de divorț, Aurelian Temișan, nașul celor doi, a postat un mesaj cu subințeles pe contul de socializare. Reacția lui a lasat loc de interpretari. „Cand cladești o relație și nu neaparat avand toate "condițiile" exterioare…

- SONDAJ: Jumatate dintre romani considera ca nu au un stil de viata sanatos. 98% dintre ei vor sa schimbe ceva in acest sens. 50% dintre romani considera ca nu au un stil de viata sanatos. Dieta si mai mult timp pentru relaxare –・printre lucrurile pe care le-ar schimba in bine Doar 12% dintre romani…

- 50% dintre romani considera ca nu au un stil de viata sanatos. Dieta si mai mult timp pentru relaxare – printre lucrurile pe care le-ar schimba in bine Doar 12% dintre romani fac sport zilnic. 61% nu se implica deloc in activitati sportive 1 din 4 romani (24%) nu includ fructe in dieta zilnica, iar…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat duminica, in mesajul sau de Anul Nou, ca cea mai mare "sursa de speranta" o reprezinta tinerii din intreaga lume, carora le-a cerut sa continue sa se manifeste, sa gandeasca la scara mare si sa exercite presiune, transmite EFE. "In…