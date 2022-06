Exclusiv. Prețul roșiilor la producători s-a prăbușit la 1 leu/kg. „Faliment curat” Așa cum era de așteptat, prețul roșiilor la producatori a scazut la 1 leu/kg, pe fondul varfului de producție. Cele mai frumoase se vand ceva mai bine, adica cu 2-2,5 lei/kg, „faliment curat”, dupa cum susțin legumicultorii. La piața, insa, roșiile se comercializeaza la prețuri care pornesc chiar și de la 3 lei/kg și urca la peste 10 lei/kg. Situația ne-a fost semnalata de un producator din Izbiceni, județul Olt, care susține ca nu reușește sa vanda roșiile la piețele en-gros nici cu 2,5 lei/kg, in contextul in care se și importa mult. Iar in situația lui se afla toți legumicultorii care au produs… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

