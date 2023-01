Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane decedate și alte opt sunt ranite, dintre care trei grav, in urma accidentului de la Cariera Jilț Sud, din Complexul Energetic Oltenia. In zona se afla mai multe echipe de intervenție. Conform ISU Gorj, la locul accidentului colectiv de munca a fost amenajat un punct medical avansat unde…

- Social Copiii cu cerințe educaționale speciale vor fi ajutați prin vouchere educaționale in cuantum fix sau alocație de hrana și cazarmament ianuarie 17, 2023 11:35 Potrivit proiectului de Lege a invațamantului preuniversitar, toți copiii cu cerințe educaționale speciale (CES), dar și cei cu dizabilitați,…

- Guvernul spaniol va oferi vouchere de 200 de euro familiilor cu venituri anuale mai mici de 27 de mii de euro. Potrivit Reuters, aceasta este una dintre masurile anuntate de premierul Pedro Sanchez ca parte a celui de-al treilea pachet de ajutoare de stat pentru combaterea crizei si a

- Suporterii Politehnicii s-au mobilizat rapid ieri pentru a intinde o mana de ajutor juniorilor Jiului si familiilor lor dupa teribilul accident din Petrosani. Fanii alb-violeti au mers cu colinda in zonele centrale ale Timisoarei pentru a strange donatii si au ajuns inclusiv la Spitalul de Copii „Louis…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat data aproximativa la care vor intra pensiile romanilor in luna ianuarie. Oficialul ii asigura pe romani ca iși vor primi pensiile „pana in 15-17 ianuarie”. „Cetațenii trebuie sa știe, ca in fiecare an, discutam despre acest aspect și anume ca incepe anul bugetar…

- Premierul Nicolae Ciuca a solicitat, luni, in cadrul Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului National de Redresare si Rezilienta, ministerelor si institutiilor coordonatoare sa acorde prioritate maxima finalizarii celor 51 de jaloane si tinte din PNRR, asociate celei de-a doua cereri de…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intilnit ieri, in marja vizitei de lucru la Paris, cu Directorul General al Agenției Franceze de Dezvoltare (AFD), Remy Rioux. Șefa statului a salutat deschiderea, in acest an, a oficiului AFD la Chișinau și suportul acordat de Agenție pentru mai multe…